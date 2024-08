Toulouse, pour continuer de voir la vie en rose

Après trois saisons particulièrement riches en émotions, de la remontée en Ligue 1 à l'Europe en passant par la victoire en Coupe de France, le Téfécé veut continuer à vibrer cette saison. Avec l'espoir de plus souvent regarder en haut qu'en bas, si possible.

L’adage veut que les résultats des matchs amicaux de l’été ne présagent en rien de la saison à venir d’une équipe, d’un joueur ou même de la tactique prioritairement employée par le technicien assis sur le banc. À quelques jours d’une entrée en lice déjà très attendue contre Nantes, Toulouse espère pourtant que le joli mois écoulé ne reste pas lettre morte. Seulement battus par le Real Valladolid dans le choc des équipes évoluant en violet ce samedi, les hommes de Carles Martinez Novell n’entendent plus se cacher, eux qui ont notamment pris l’habitude de battre l’AS Rome au cœur de l’été. Cette année, l’objectif n’est donc plus de se maintenir sans trop de frayeur, mais bien d’essayer de jeter un petit coup d’œil aux étages supérieurs.

Ceci n’est pas une révolution

Pour y parvenir, le Téfécé mise sur un effectif qui a – pour l’heure – été moins bouleversé que l’été dernier quand il avait notamment fallu reconstruire tout un milieu de terrain. Thijs Dallinga et Mikkel Desler sont certes partis, en attendant probablement Christian Mawissa au rayon des titulaires habituels de la saison passée. Mais pas de quoi inquiéter Carles Martinez Novell, qui peut déjà compter sur deux renforts défensifs : l’international espoirs anglais Charlie Cresswell, débarqué de Leeds, et un visage bien connu de la Ligue 1 en la personne de Djibril Sidibé. En attendant la venue d’un buteur référencé, pour prendre la suite de la gâchette néerlandaise ?

« Évidemment que le résultat est important, mais c’est encore mieux de voir que l’équipe grandit depuis le début de la préparation, se félicitait Martinez Novell, après la large victoire contre Gérone (0-4). J’ai un bon pressentiment avec l’équipe, et c’est notre devoir de continuer à progresser. Ce nouveau clean-sheet montre que l’équipe est prête à la compétition parce que si on défend bien et qu’on n’encaisse pas de buts, on gagnera plus facilement des matchs. » Voir le tacticien passé par la direction des équipes jeunes de la Masia conforté dans son rôle pour une deuxième saison s’inscrit également dans la volonté affichée de s’appuyer sur la belle deuxième partie de saison dernière. « On est en train de se connaître beaucoup plus, cette deuxième année ensemble nous aide à connaître plus de détails sur nous-mêmes », affirmait-il encore, à l’issue du stage espagnol.

Revoir l’Europe

Sur l’île du ramier, les trois dernières saisons ont été particulièrement riches en émotions entre le titre de Ligue 2 en 2021 à l’issue d’une saison historique, la victoire inattendue en Coupe de France 57 ans après au printemps suivant et l’épopée européenne de la saison dernière. Nantes au stade de France, Liverpool, Benfica… Autant de moments que les supporters violets espèrent revivre. Ils ne s’y trompent pas, d’ailleurs : guère habitué à voir les foules se déplacer, le Stadium accueillera de nouveau plus de 16 000 abonnés tout au long de la campagne à venir. Un chiffre inférieur au record de 17 500 établi en 2023-2024, mais qui reste particulièrement élevé.

« On veut se battre pour décrocher une place européenne, affichait ces derniers jours Gabriel Suazo, dans un entretien pour la chaîne Youtube Salir Jugando. Évidemment, on veut se battre en haut du classement et se qualifier pour n’importe quelle compétition européenne. » Une surprise digne de Brest, il y a quelques mois ? Pour y croire, les Toulousains pourront notamment compter sur leurs hommes forts révélés depuis deux ans. De Rasmus Nicolaisen à Zakaria Aboukhlal en passant par Yann Gboho, véritable coup de cœur depuis son arrivée en janvier dernier. Sans oublier leur médaillé d’argent de gardien, Guillaume Restes. Autant d’atouts que toute une ville espère voir briller de mille feux, histoire de continuer de voir la vie en rose.

