Toulouse s'excuse d'avoir fait une blague sur l'escroquerie du faux Brad Pitt

Machine arrière.

Le compte X du Toulouse Football Club a présenté ses excuses ce lundi soir après avoir publié une blague douteuse sur une femme victime d’une escroquerie monumentale par un faux Brad Pitt. Dimanche, dans Sept à Huit sur TF1, Anne, décoratrice d’intérieur, racontait comment elle avait été délestée de 830 000 euros après avoir échangé pendant des mois avec un imposteur se faisant passer pour l’acteur américain. Une histoire qui l’a plongée dans une grave dépression, marquée par plusieurs tentatives de suicide.

« Nous comprenons que notre tweet ait pu être mal interprété »

Pour faire un lien avec cette histoire très commentée et relayée, le CM du TFC a choisi de faire la promo du 16e de finale de Coupe de France contre Laval, mercredi (18h30) en proposant plusieurs photomontages de Brad Pitt avec des maillots du club, accompagnés du message : « Bonjour Anne, Brad nous a dit qu’il serait au Stadium mercredi pour Toulouse-Laval. Et vous ? »

Nous comprenons que notre tweet ait pu être mal interprété, et nous vous présentons nos sincères excuses. Nous regrettons profondément si nos propos ont pu véhiculer un message négatif. Merci pour vos retours face à cette erreur. Nous nous engageons à faire preuve d’encore… — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 13, 2025

La blague a fait sourire certains internautes, mais en a aussi outré beaucoup d’autres. Face à la polémique, le club a dû réagir et rétropédaler : « Nous comprenons que notre tweet ait pu être mal interprété, et nous vous présentons nos sincères excuses, a écrit le TFC sur X. Nous regrettons profondément si nos propos ont pu véhiculer un message négatif. Merci pour vos retours face à cette erreur. Nous nous engageons à faire preuve d’encore plus de soin et de discernement à l’avenir. »

Dans le même temps ou presque, TF1 a retiré le replay du reportage sur sa plateforme suite à une vague de cyberharcèlement contre Anne. Une réaction sans doute validée par Mikel Arteta.

Niklas Schmidt gravement blessé au genou