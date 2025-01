Aron Donnum : « Quand on se fait insulter, on ne peut pas répondre… »

Ce n’est pas lui qui a commencé !

Auteur d’une petite provocation à l’attention des supporters lors de la qualification de Toulouse contre les Hauts-Lyonnais en 32es de finale de Coupe de France, Aron Donnum assume. Celui qui s’est permis de placer ses deux mains derrière les oreilles au moment de célébrer son tir au but est en effet revenu sur ce geste, en conférence de presse : « Les supporters peuvent dire ce qu’ils veulent, c’est devenu normal d’insulter les joueurs et on ne peut rien dire… On le voit bien : dès que j’ai célébré, ça a été souligné et on me l’a reproché. Je trouve ça très étrange, au fond : on ne peut jamais s’exprimer, et je n’ai même pas dit un mot. Quand on se fait insulter, on ne peut pas répondre… Même si on en a envie, c’est la règle. Alors, j’ai au moins voulu célébrer à ma façon. »

Et le Norvégien de continuer, absolument aucun regret en bouche : « Pourquoi j’ai fait ça ? Et pourquoi pas ? On a joué sur le pire terrain que j’ai vu dans toute ma carrière face à une équipe qui a mis beaucoup d’agressivité, même si c’est également vrai que le tacle de Niklas Schmidt n’aurait pas dû avoir lieu. On ne se sentait pas en sécurité, les supporters nous ont hués et traités de tous les noms durant tout le match. Comme d’habitude, certes… Mais dans ce petit stade, on les entendait beaucoup plus que dans les grandes enceintes. J’ai marqué, et j’ai ensuite fait ça pour leur lancer : “Vous voulez parler maintenant, après l’avoir fait pendant tout le match ?” »

Un personnage « excentrique », à n’en pas douter.

