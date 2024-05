Pronostic Angers Pau : Analyse, cotes et prono du match Ligue 2

Angers se reprend face à Pau

Dans le duo de tête depuis de longs mois, Angers vient de céder sa place à l’AS Saint Etienne à quelques journées de la fin. Pour pouvoir reprendre la seconde place, le club angevin doit réaliser un parcours parfait et compter sur un faux-pas de l’ASSE. Après avoir accroché la victoire à Guingamp (1-2) en profitant d’une erreur du portier breton, le SCO a été battu par le Paris FC (3-1) à Charléty. A la suite de cette défaite, le SCO se retrouve en 3e position avec 2 points de retard sur les Verts. De plus, les Stéphanois ont une différence de buts à leur avantage. Ce vendredi, les Angevins ont la possibilité de se reprendre à domicile pour mettre la pression à St Etienne qui ne joue que samedi.

En face, Pau garde espoir dans la course aux playoffs puisqu’il n’accuse que 4 points de retard sur le Paris FC. Ce vendredi, les Béarnais abattent certainement leur dernière carte pour combler leur retard. Les hommes d’Usai ont signé une mauvaise opération le week-end dernier en s’inclinant à domicile face à Guingamp (1-2). Lors de ce match, les Palois pensaient avoir fait le plus dur en égalisant dans le temps additionnel mais ont craqué sur le coup d’envoi. Loin de ses bases, la formation béarnaise se montre solide avec seulement 2 revers concédés lors de ses 11 derniers déplacements. Déterminé à mettre Saint-Etienne sous pression et meilleure équipe à domicile de Ligue 2, Angers devrait prendre le dessus sur Pau

