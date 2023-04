Le Chelsea de Lampard échoue d’entrée, Tottenham se relance, Leicester sombre encore

C’est ce qu’on appelle un retour manqué. De retour sur le banc de Chelsea jusqu’à la fin de la saison pour remplacer Graham Potter, limogé le 2 avril dernier, Frank Lampard a la lourde tâche de remobiliser son groupe qui restait sur trois matchs sans victoire en championnat. Et pour sa première, les Blues ont perdu à Wolverhampton (1-0) dans le cadre de la 30e journée de la Premier League. Une défaite peu rassurante avant le quart de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid, et qui envoie les coéquipiers d’Enzo Fernandez à la onzième place de l’élite anglaise. Dans le contenu, c’est tout aussi inquiétant. En cruel manque d’idées devant et très passifs derrière, les Blues ont réalisé une première période moyenne avant de se réveiller au retour des vestiaires. Menés à la suite d’une demi-volée sublime signée Matheus Nunes (1-0, 31e), les soldats de Lampard ont tenté de revenir en seconde période, en vain. Avec seulement un tir cadré sur les onze tentés, difficile de revenir avec des points de ce déplacement au Molineux.

It ends in defeat for the Blues. #WolChe pic.twitter.com/FcYNWRtNPy — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 8, 2023

Du côté de Londres, Fulham a rendu un bien bel hommage au dicton « Dominer n’est pas gagner ». Avec quinze occasions à quatre, les Cottagers ont manqué de lucidité pour venir inquiéter Fabianski et se sont inclinés face à West Ham (0-1). Une domination stérile ne faisant pas les affaires de Marco Silva, qui avait l’occasion de consolider la dixième place après la nouvelle déconvenue de Chelsea. Toujours dans la capitale anglaise, Tottenham, sans succès depuis deux journées, a retrouvé le sourire face aux Seagulls (2-1). Une belle opération, puisque les Spurs continuent de faire pression sur Manchester United, vainqueur d’Everton plus tôt dans l’après-midi (2-0), dans la course au top 4. Les Magpies, eux, sont dans le bon train. En renversant les Bees (1-2), Newcastle repasse devant les Red Devils et enchaîne une cinquième victoire consécutive. En bas du tableau, on retrouve Leicester, plus que jamais dans le rouge. Après l’éviction de Brendan Rodgers il y a quelques jours, les Foxes ont encore sombré et ont perdu face à des vaillants Cherries (0-1), désormais à cinq points de l’avant-dernier de Premier League. Enfin, Unai Emery continue de redonner un second souffle à Aston Villa, tombeur de Nottingham Forest cet après-midi.

Les résultats de l’après-midi

Aston Villa 1-0 Nottingham

But : Traoré (48e) pour les Villans

Brentford 1-2 Newcastle

Buts : Toney (45+1e, SP) pour les Bees // Raya (48e, CSC) et Isak (61e) pour les Magpies

Fulham 0-1 West Ham

But : Reed (23e, CSC) pour les Hammers

Leicester 1-0 Bournemouth

But : Billing (40e) pour les Cherries

Tottenham 2-1 Brighton

Buts : Son (10e) et Kane (79e) pour les Spurs // Dunk (11e) côté visiteur

Wolverhampton 1-0 Chelsea

But : Nunes (31e) pour les Wolves