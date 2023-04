« Si vous êtes inquiets, ne venez pas », Lampard avant le match face au Real Madrid

Comment ne pas être inquiet ?

De retour sur le banc de Chelsea jusqu’à la fin de la saison pour remplacer Graham Potter, limogé le 2 avril dernier, Frank Lampard a manqué son retour. Avec la lourde tâche de remobiliser son groupe qui restait sur trois matchs sans victoire en championnat, l’ancienne gloire des Blues a vu ses hommes sombrer sur la pelouse de Wolverhampton (1-0) ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de la Premier League. Une défaite peu rassurante avant le quart de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid. Et pourtant, Lampard a tenu un discours ambitieux, peut-être naïf, après la nouvelle déconvenue du onzième de l’élite anglaise.

« Si vous êtes inquiets, ne le soyez pas. Si vous êtes inquiets, ne venez pas. Les joueurs ne le seront pas. Chaque joueur de l’équipe, que ce soit Mateo Kovacic qui a gagné deux Ligues des champions et a joué deux demi-finales de Coupe du monde, ou Mudryk, qui vient de mettre les pieds ici, vient ici pour une seule raison : pour cette coupe, c’est presque une carotte, a lancé le tacticien anglais en conférence de presse d’après-match, alors oui, il ne faut pas s’attendre à ce que tout se remette parfaitement avec mon retour. On a manqué d’agressivité aujourd’hui. Nous n’avons peut-être pas été à la hauteur sur certains deuxièmes ballons, certains duels et d’autres choses de ce genre. Mais on le sera face à Madrid. Je n’ai pas peur de le dire : mercredi sera un match complètement différent. Nous avons quelque chose à récupérer », conclut l’entraîneur intérim des Blues.

Un discours naïf donc, for sure.