Le Real Madrid en maîtrise face à Chelsea

Chelsea 0-2 Real Madrid

Buts : Rodrygo (58e et 80e) pour les Merengues

Les Blues y auront cru. Au moins 58 minutes. Puis le Real Madrid, particulièrement ronronnant ce mardi soir, finit par planter et réduire à néant les maigres espoirs des hommes de Frank Lampard qui n’en avaient pris « que » deux au Santiago Bernabéu une semaine plus tôt. Les meilleures occasions étaient pourtant londoniennes, la possession et les xG aussi et à la fin… ce sont les hommes de Carlo Ancelotti qui s’imposent 2-0, lancés par un contre parfaitement maîtrisé.

Chelsea a le Blues

Partant avec une compo qui se voulait tout sauf offensive, c’est donc Ngolo Kanté qui doit remonter les manches et se charger de signer la première occasion du match en reprenant un ballon qui traîne dans la surface. Mais il manque totalement le cadre (11e). Sur le peu d’actions que se procure le Real, Kepa maintient les siens dans la course : face à Vinicius en bout de course d’abord (28e), puis lorsque Luka Modrić ridiculise son copain Thiago Silva sur un crochet (32e). La palme de l’occasion ratée du match revient tout de même à Marc Cucurella qui, miraculeusement servi par un ballon de Reece James traversant toute la surface, tergiverse trop devant Thibaut Courtois qui fonce sur lui et lui fait manquer son face-à-face (45e+1).

La punition madrilène

Aucun changement pour Frank Lampard au retour des vestiaires, sans doute satisfait de voir son équipe manquer autant de tranchant alors qu’elle doit en coller deux pour espérer quoi que ce soit. Kanté joue encore les héros sur une frappe contrée par Militão (52e) avant qu’Enzo Fernández ne prenne sa chance de loin, sans succès (55e). Même le seul « attaquant » des Blues, à savoir Kai Havertz, bute sur le colosse brésilien après un bel enchaînement dans la surface (57e). Et ce qui devait arriver arriva. Dans la foulée, Rodrygo obtient un long ballon de contre de la part de Militão, ridiculise Trevoh Chalobah et centre pour trouver Karim Benzema au second poteau. Le Français manque sa reprise, Vinicius suit et retrouve Rodrygo en retrait, qui enfonce (0-1, 58e). Le Real est lancé et enchaîne avec une très grosse occasion sur une percussion de Vinicius qui se fait chiper le ballon par Rodrygo avant de laisser Karim Benzema se charger de la finition, mais Kepa capte (66e). Les Merengues finissent par définitivement enfoncer les Blues, qui ont pourtant fait entrer l’artillerie lourde à la 67e minute, sur une très belle action collective où se succèdent Vinicius dans la profondeur, puis Fede Valverde dans la surface qui fixe Kepa avant de remettre à Rodrygo (0-2, 80e). À l’image de ce Chelsea finalement dépassé, Thiago Silva n’a même pas bougé quand il a vu le Brésilien s’emparer du ballon. Trop haut, trop fort.

Chelsea (5-4-1) : Kepa – James, Fofana, T. Silva, Chalobah, Cucurella (Mudryk, 67e) – Fernández (Sterling, 67e), Kanté, Kovačić, Gallagher (Félix, 67e) – Havertz (Mount, 76e). Entraîneur : Frank Lampard.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal (Nacho, 82e), Militão, Alaba (Rüdiger, 46e), Camavinga – Valverde (Ceballos, 75e), Kroos, Modrić – Rodrygo (Asensio, 82e), Benzema (Tchouaméni, 70e), Vinicius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Camavinga n'aime « toujours pas » jouer latéral