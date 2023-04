Chaud comme Rodrygo

Deux ballons, deux buts, deux copies. S’il fallait résumer la soirée de Rodrygo ce mardi à Stamford Bridge, cette seule réplique suffirait. Un doublé entamé à l’heure de jeu et conclu à dix minutes du terme, pour enfoncer un peu plus Chelsea dans son interminable tunnel. Des Blues écœurés et écartés de leur ultime velléité ambitieuse en cette saison 2022-2023. Mais ceci est une autre histoire. Le Brésilien, lui, s’est sereinement baladé dans son couloir droit, malmenant tour à tour Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Marc Cucurella, un temps offensifs et subitement muets.

Au bon endroit, au bon moment

Sa première réalisation, Rodrygo se l’offrira ainsi à la force des quadriceps, d’une accélération fulgurante, laissant Chalobah sur place, pour trouver Karim Benzema et Vinícius Júnior en relais, avant de se téléporter et de pousser la remise (plutôt piégeuse) de son compatriote. Rebelote en fin de partie, concluant, toujours seul devant le but, le festival technique de Federico Valverde. Voilà le Real Madrid sur la route d’une onzième demi-finale en treize éditions continentales, mais surtout, son gamin de Santos devant Zinedine Zidane. Car oui, à seulement 22 ans, Rodrygo Silva de Goes cumule 15 buts en Ligue des champions, dépassant fièrement son mentor ZZ (14). L’illustration chiffrée de l’évolution mentale et tactique de ce killer au visage de bébé.

« La Ligue des champions est une compétition qui me sourit plutôt bien, c’est vrai, glissait-il malicieusement après le match au micro de Movistar. Je m’obstine toujours à me dire que ces duels sont des morts subites, de me déterminer encore plus que la normale et de ressortir de ces parties avec un but ou une passe décisive. Ce soir par exemple, quand nous sommes entrés sur le terrain, on s’est dit qu’il fallait ressortir au minimum avec 1-0 en notre faveur. Finalement on en met deux, et c’est moi qui marque. Donc je peux dire que le travail a été bien fait, collectivement et sur le plan personnel. » De l’analyse aussi longue que pertinente, malgré un essoufflement palpable après ces 90 minutes de bataille rangée.

Mental et métamorphose

Il faut dire que le numéro 21 a rapidement pris conscience des exigences merengues, et bâti son jeu en conséquence. « Ici c’est demi-finale obligatoire pratiquement chaque saison », enchaînait-il en zone mixte. Débarqué en ailier percuteur, à la « brésilienne », le voici désormais métamorphosé en attaquant complet. Au point de voir Carlo Ancelotti en faire sa pointe alternative, le réaxant tant en cours de rencontre qu’en remplacement de Benzema lorsque le Français est mis au repos ou blessé.

Troisième meilleur buteur du club cette saison avec 13 réalisations (derrière Benzema, 26, et Vinícius Júnior, 21) et 10 passes décisives, Rodrygo réalise tout simplement sa plus belle campagne statistique. Il est d’ailleurs facile de déceler l’évolution en élargissant la focale : 7 buts et 3 passes en 2019-2020, 2 et 8 en 2020-2021, 9 et 10 en 2021-2022. En un mot comme en mille, Rodrygo est devenu le joueur efficace et essentiel qu’il devait être. Ce même potentiel dont le monde a découvert des bribes lors de la précédente et victorieuse aventure du Real Madrid en C1 est aujourd’hui définitivement assimilé. Et n’allez surtout pas lui dire que ces dernières semaines étaient un peu plus poussives. En dessous face au FC Barcelone (0-4) et maladroit contre Chelsea à l’aller (2-0), l’Auriverde a effectivement dû attendre le déplacement à Cadix du week-end dernier pour retrouver l’allant nécessaire à la prestation de ce mardi. « Quand j’ai marqué le premier but, j’ai voulu glisser sur les genoux, comme souvent, s’amusait-il dans sa délicieuse intervention à Londres. Mais j’ai une inflammation qui m’en a empêché. À la place, j’ai préféré rendre hommage à mon idole, en célébrant comme Cristiano Ronaldo. » On le tient le secret de Rodrygo.

