Le Real Madrid dompte Chelsea

Real Madrid 2-0 Chelsea

Buts : Benzema (21e) & Asensio (75e) pour les Merengues

Expulsion : Chilwell (59e) pour les Blues

C’était un rendez-vous entre les deux derniers lauréats de la coupe aux grandes oreilles et les braises de la mémorable précédente double confrontation entre Merengues et Blues (au même stade) étaient encore chaudes, mais de match il n’y a pas eu ce mercredi soir au temple Santiago-Bernabéu. Sans trembler, à domicile, le Real Madrid a emporté la première manche de son quart de finale avec un break d’avance (2-0), contre un Chelsea malade, pas encore véritablement lancé sous les ordres de Frank Lampard et qui a surtout terminé en infériorité numérique. Si cette saison, en C1, la Casa Blanca remporte même ses matchs allers, la concurrence peut nourrir de très grandes inquiétudes.

Viní verdi

Enfin redevenu un joueur de football, N’Golo Kanté – préservé ce week-end à Wolverhampton – a fait comprendre d’entrée que la Ligue des champions lui avait manqué, en ouvrant un boulevard pour João Félix, bien contenu par Éder Militão et surtout Thibaut Courtois (2e). Avec la même équipe que celle qui avait fessé le Barça au Camp Nou une semaine plus tôt en Copa del Rey (0-4), le Real a tout de même rapidement imposé sa loi : Karim Benzema a mis dix minutes à répliquer en trouvant les gants de Kepa en angle fermé (12e), avant que Federico Valverde ne dévisse (17e). Puis, la soirée s’est lancée sur un ballon piqué de Dani Carvajal repris du bout du pied par Vinícius Júnior, stoppé par Arrizabalaga, mais poussé au fond par KB Nueve (1-0, 21e). Sous la houlette d’un Enzo Fernández nitescent lors du premier acte, Chelsea a connu un bref sursaut d’orgueil dans la foulée, Raheem Sterling se retrouvant à deux doigts de battre le mur Courtois à bout portant, sur un centre de Reece James (23e). Mais la pression blanche n’a pas tardé à reprendre, et les Blues n’ont dû leur salut qu’à la gourmandise de l’intenable Vinícius après un festival côté gauche dont il a le secret (26e), aux mauvais choix de Rodrygo (34e, 37e) et à la tête dans le guidon de Valverde (44e).

9 – Karim Benzema lors de ses 9 derniers matches à élimination directe en Ligue des champions : v Paris⚽️⚽️⚽️ v Chelsea⚽️⚽️⚽️ v Chelsea⚽️ v City⚽️⚽️ v City⚽️ v Liverpool v Liverpool⚽️⚽️ v Liverpool⚽️ v Chelsea⚽️ Patron. #RMACHE pic.twitter.com/twjsKoXcXL — OptaJean (@OptaJean) April 12, 2023

Quinze minutes d’entracte et de Rosalía craché par la sono de Bernabéu plus tard, la troupe de Lampard a regagné du terrain, sans convaincre outre mesure. Et le Real a donc continué sa marche en avant : Luka Modrić a régalé l’assistance d’un enroulé presque parfait (50e), puis Rodrygo – ayant déjà poussé Koulibaly au claquage -, lancé par Valverde et parti pour aller défier Kepa, a obligé Ben Chilwell à se sacrifier à la lisière de la surface, le latéral londonien laissant ses copains à dix (59e). Déjà ardue, la mission des visiteurs est devenue inextricable, et un petit quart d’heure plus tard, sur l’une de ses premières touches de balle, le supersub Marco Asensio a profité d’une combinaison sur corner – avec une offrande de Vini – pour surprendre tout le monde en glissant le cuir entre les jambes du malheureux Wesley Fofana (2-0, 75e). Dans un fauteuil, le Real a même vu Benzema laisser passer le doublé sur un ballon relâché par le portier (90e+2) et a essuyé un avertissement lorsque Antonio Rüdiger a évité la réduction de l’écart en se jetant devant Mason Mount (90e+3). Ils ne se sont pas facilité la tâche, mais comptez sur les ouailles de Carlo Ancelotti pour, comme à leur habitude, vous offrir une partie pleine de suspense à Stamford Bridge, dans six jours.

9 – Marco Asensio a marqué 9 buts en tant que remplaçant en Ligue des champions, soit 2 de plus que tout autre joueur dans l'histoire de la compétition. Impact. #RMACHE pic.twitter.com/DHhToa4iRO — OptaJean (@OptaJean) April 12, 2023

Real (4-3-3) : Courtois – Carvajal, É. Militão, Alaba, Camavinga (Rüdiger, 71e) – Valverde, Kroos (Tchouaméni, 84e), Modrić (Ceballos, 81e) – Rodrygo (Asensio, 71e), Benzema (c), Vinícius Jr. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Chelsea (3-5-2) : Arrizabalaga – Fofana, T. Silva (c) (Mount, 76e), Koulibaly (Cucurella, 55e) – James, Kanté (Gallagher, 75e), E. Fernández, Kovačić, Chilwell – Sterling (Havertz, 65e), J. Félix (Chalobah, 65e). Entraîneur : Frank Lampard.

