Les débuts cauchemardesques de Lampard avec Chelsea

Meilleur buteur de l’histoire du club (211 buts) et désormais pire entraîneur…

Avec cette défaite face au Real Madrid synonyme d’élimination en quarts de finale de C1, ce mardi sur la pelouse de Stamford Bridge (0-2, 2-0 à l’aller), Frank Lampard est entré dans l’histoire de Chelsea. Nommé après le limogeage de Graham Potter et l’intérim assuré par Bruno Saltor pendant un match, Lampard n’a pas remporté une seule de ses quatre premières rencontres depuis son retour sur le banc des Blues (après un premier passage entre 2019 et 2021). En plus de ses deux revers face au Real Madrid en Ligue des champions, les joueurs de Lampard se sont inclinés à deux reprises en championnat, contre Wolverhampton (1-0) le 8 avril et Brighton (1-2) le week-end dernier. Onzièmes avec dix points de retard sur la première place qualificative en Coupe d’Europe, Chelsea n’avance plus. Au point que le propriétaire Todd Boehly est descendu dans le vestiaire après la dernière défaite en championnat contre Brighton pour tenter de remettre de l’ordre dans un effectif qu’il a lui-même désorganisé à coups de millions.

Un interventionnisme qui ne dérange pas Lampard. « Je suis à l’aise avec ça, a-t-il confié en conférence de presse avant la réception du Real. Il y avait des critiques contre notre ancien propriétaire (Roman Abramovitch, NDLR) qui ne venait pas aux matchs et n’était pas souvent là, mais ce n’était pas toujours vrai. Quand un propriétaire est vraiment investi et intéressé par son équipe, il peut l’aider à s’améliorer. Quand j’étais joueur, je me souviens de moments où le propriétaire est entré dans le vestiaire et je me souviens d’avoir été heureux qu’il soit là, qu’il me salue, qu’il m’écoute. Donc, ce n’est pas une mauvaise chose. »

La deuxième expérience de Lampard sur le banc de Chelsea ne devrait pas se prolonger au-delà de cette saison.

Thiago Silva : « C'était peut-être mon dernier match de C1 »