Manchester United enfonce Everton

Manchester United 2-0 Everton

Buts : McTominay (36e) et Martial (71e)

Un milieu moyen devenu tueur des surfaces !

Alors qu’il n’avait pas encore marqué en championnat cette saison, McTominay vient de planter à cinq reprises sur ses cinq dernières rencontres : deux doublés avec l’Écosse lors des qualifications pour l’Euro 2024, et un but contre Everton ce samedi à l’occasion de la 30e journée de Premier League. Une réalisation qui a permis de lancer la victoire logique de Manchester United, face à des Toffees comptant beaucoup trop sur leur gardien. Car si le relayeur a ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un service de Sancho, Pickford a longtemps retardé l’échéance. Que ce soit devant Rashford et Antony ou encore Fernandes, le portier a été énorme. Son poteau l’a également sauvé sur une énième tentative d’Antony, alors que Wan-Bissaka a gâché une belle opportunité en tirant à côté.

Finalement, c’est Martial qui a mis fin au suspense : entré à la 60e minute, l’attaquant français a profité d’une erreur de Coleman et d’une passe décisive de Rashford pour faire le break. Largement mérité, étant donné que les Red Devils avaient frappé plus de vingt fois rien qu’en première période. Grâce à ce succès, les locaux prennent provisoirement trois unités d’avance sur Newcastle à la troisième place du classement. En face, les visiteurs ne se sont montrés dangereux que par Simms en tout début de rencontre et risquent de retomber dans la zone rouge à l’issue du week-end, puisqu’ils se trouvent à égalité de points avec Bournemouth (premier relégable).

La mauvaise nouvelle pour MU, c’est que Rashford s’est blessé en fin de partie…

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia – McTominay, Fernandes – Antony (Martial, 60e), Sabitzer (Fred, 76e), Sancho (Eriksen, 77e) – Rashford (Weghorst, 81e). Entraîneur : Ten Hag.

Everton (4-4-2) : Pickford – Coleman (Patterson, 87e), Keane, Tarkowski, Godfrey (Mykolenko, 46e) – Gueye (Garner, 60e), Iwobi, Onana (Davies, 60e), McNeil – Gray, Simms (Maupay, 70e). Entraîneur : Dyche.