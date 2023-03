Un maxi best of McTominay

En réalisant l’exploit de battre l’Espagne dans un Hampden Park en transe ce mardi soir (2-0), l’Écosse s’est offert la tête du groupe A. Un succès majeur pour la Tartan Army en vue de la qualification pour l’Euro 2024 permis par un récital de son milieu de terrain McTominay. Auteur d’un doublé – trois jours après avoir claqué un autre doublé contre Chypre –, Scott de son prénom a une nouvelle fois placé la barre haut. Pourtant, le natif de Lancaster doit se contenter des miettes en club, barré par la concurrence de Casemiro.

La bouffée d’air internationale

À l’image de son équipe, décomplexée et valeureuse, McTominay a été le premier à frapper lors de cette rencontre. Après un pressing à la gorge de Robertson sur Porro côté gauche, le latéral des Reds a intelligemment glissé le cuir au Mancunien qui a fait trembler les filets grâce à un plat du pied sécurité, imparable pour Kepa (6e). Métronome au milieu de terrain avec quatre récupérations à son actif, le numéro 4 a mangé l’entrejeu de la Roja avec son compère McGregor. Positionné au poste de milieu défensif, McTominay n’a jamais hésité à se projeter vers l’avant pour faire trembler la défense espagnole, conscient que son mètre 91 pouvait être une arme redoutable. Deuxième situation pour lui en seconde période : après un magnifique travail de Tierney couloir gauche, McTominay, à la retombée du centre contré de son coéquipier, a envoyé sa meilleure volée en une touche de balle pour inscrire le but du break (51e). Touché par la grâce, le milieu de la Tartan Army s’est même permis d’aller chambrer vicieusement Kepa en toute fin de match sur l’un de ses arrêts. Des qualités de buteur que l’on ne soupçonnait pas pour ce joueur aux 39 capes, auteur d’un pion en sélection avant cette semaine et qui en est donc désormais à 5 unités au compteur.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇸 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 La douche écossaise pour l'Espagne ! McTominay ouvre le score après une erreur de Pedro Porro Suivez le match direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/4aKX3vuX6w#lequipeFOOT #ECOESP pic.twitter.com/I1kAvQj4QI — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 28, 2023

Trois jours avant, « SM4 » avait déjà planté son petit doublé face à Chypre dans un match poussif (3-0). Un back to back en quatre jours plus qu’important pour une nation qui a disputé l’Euro 2020 – une première depuis 1996 – et n’a jamais dépassé la phase de poules dans cette compétition. Bien qu’il ne s’agisse pas du poste auquel il a été formé, McTominay avait pu évoluer en tant que n°9 avec l’académie de Manchester United lors d’une période où il y avait beaucoup d’absents et de joueurs prêtés. Un choix qui s’est avéré plutôt payant puisqu’il avait claqué quelques pions. On peut raisonnablement imaginer que cette expérience lui a servi face à Chypre et à l’Espagne.

Thoughts on Scott McTominay as the no.9 until the end of the season 🤔 pic.twitter.com/HzssMKGDEl — centredevils. (@centredevils) March 28, 2023

Le rebond de Scott ?

Cantonné à un rôle de remplaçant à United depuis l’arrivée de Casemiro, le joueur de 26 ans n’a été titulaire qu’à 13 reprises avec les Red Devils cette saison. Un statut dur à avaler pour le gaillard, formé au club, qui composait la paire dans l’entrejeu avec Fred sous l’ère Solskjaer. Des rumeurs de départ se font déjà entendre outre-Manche, mais cette semaine internationale devrait amener Ten Hag à réfléchir à l’utilisation de son néo-goleador. À défaut de marcher sur la Premier League, Scott semble habité par une nouvelle quête. Celle d’amener l’Écosse en Allemagne en juin 2024 et de ne pas se contenter des poules. Si rien n’est encore fait malgré deux succès en autant de rencontres, cette équipe d’Écosse – portée par des jeunes talents (Tierney, Ferguson, Hickey) et des cadres expérimentés (Robertson, McGinn ou encore Christie) – est pleine de promesses, et McTominay est l’un de ses principaux atouts.

On était au match de l'environnement qui a duré ... douze heures