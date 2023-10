Luis de la Fuente : « Les joueurs de l’Espagne sont les meilleurs du cosmos »

Une sélection prête pour la guerre des étoiles.

Dans la foulée d’une victoire 2-0 de l’Espagne face à l’Écosse ce jeudi en éliminatoires de l’Euro 2024, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente a craqué. Invité à comparer Álvaro Morata et Jude Bellingam, il s’emballe : « Pour moi les joueurs de la sélection espagnole, sont les meilleurs d’Europe, du monde et du cosmos. » Au rayon des congratulations, il se félicite aussi d’être « la meilleure équipe du monde au pressing », d’avoir « les meilleurs joueurs de tête » et un groupe doué de grandes « qualités humaines ».

Una Selección de otra galaxia para Luis de la Fuente. 💬 "Para mí los jugadores de la Selección española son los mejores de Europa, del mundo, del cosmos". pic.twitter.com/TKipMgafpn — Relevo (@relevo) October 12, 2023

Seul point noir de cette soirée galactique, la sortie sur blessure d’Alejandro Balde qui, comme Nico Williams, va manquer le match de dimanche face à la Norvège et quitte le rassemblement. Un certain Alfonso Pedraza est appelé pour le remplacer.

Le défenseur de Villarreal prépare déjà son scaphandre.

