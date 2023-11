L'Espagne assure sa première place, la Norvège accroche l'Ecosse

Espagne 3-1 Géorgie

Buts : Le Normand (4e), Torres (55e) et Lochoshvili CSC (72e) pour la Roja // Kvaratskhelia (10e) pour les Croisés.

L’Espagne peut souffler, Gavi beaucoup moins.

À Valladolid, les hommes de Luis de la Fuente ont évité la controverse contre une dangereuse Géorgie. En ballottage favorable pour terminer leader du groupe A avant d’entamer la dernière journée des qualifications pour l’Euro en Allemagne, la Roja a pris son temps pour disposer d’un adversaire à sa portée. Dans le stade José-Zorrilla, Ferran Torres s’est d’abord montré décisif pour envoyer un coup franc sur la tête de Robin Le Normand. Opportuniste, le stoppeur passé par le Stade brestois ne s’est pas privé pour ouvrir le score en trompant Giorgi Mamardashvili (4e, 1-0). Cependant, les visiteurs n’ont pas tardé à répondre grâce à Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une jolie frappe croisée (10e, 1-1).

Cela dit, la grosse information de la première période a été la grave blessure de Gavi, touché aux ligaments croisés du genou et probablement indisponible de longs mois pour le Barça. Malgré cette tuile, les Espagnols ont fait preuve de patience pour empocher trois nouveaux points devant leur public. Depuis le côté gauche, José Luis Gayà a adressé un superbe centre pour Torres, auteur d’une passe décisive et d’un but (55e, 2-1). Remplacé sous l’ovation du public de Castille-et-León, le Barcelonais a pu admirer le travail de son coéquipier en club Lamine Yamal pour tuer le suspense. Sur un centre depuis le flanc droit, l’ailier blaugrana a entraîné la déviation de la tête de Luka Lochoshvili dans ses propres filets (72e, 3-1).

Grâce à ce septième succès en huit journées, l’Espagne assure sa première place et sécurise dans le même temps son statut de tête de série pour le tirage au sort du tour final du championnat d’Europe, le 2 décembre prochain. De son côté, la Géorgie disputera les barrages grâce à son parcours en Ligue des nations 2022-2023.

Espagne (4-3-3): Simón – Gayà, I.Martinez, Le Normand, Carvajal – Rodri (Zubimendi, 86e), Ruiz, Gavi (Sancet, 26e) – N.Williams (Riquelme, 86e), F.Torres (Yamal, 66e), Morata. Sélectionneur: Luis de la Fuente.

Géorgie (5-3-2): Mamardashvili – Kakabadze (Mamuchashvili, 90e), Kvirkvelia (Mekvabishvili, 61e), Kashia, Lochoshvili, Azarovi (Gocholeishvili, 77e) – Kvekveskiri, Chakvetadze (Altunashvili, 90e), Kochorashvili – Mikautadze (Davitashvili, 61e), Kvaratskhelia. Sélectionneur: Willy Sagnol.

Écosse 3-3 Norvège

Buts : McGinn (13e SP), Østigård CSC (33e) et S.Armstrong (59e) pour l’Écosse // Dønnum (3e), Larsen (20e) et Elyounoussi (86e) pour la Norvège.