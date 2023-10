Bryan Zaragoza : « Je n’ai pas dormi depuis deux jours »

Sur un nuage.

Entré en jeu lors du match de qualification à l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Écosse ce jeudi (victoire 2-0), Bryan Zaragoza a vécu sa première sélection avec la Roja. Quelques jours seulement après avoir marqué un doublé contre le Barça et été convoqué pour la première fois en sélection. En zone mixte, l’attaquant de Granada avait des étoiles plein les yeux et quelques cernes : « Je n’ai pas dormi depuis deux jours, j’ai dû demander quelque chose pour dormir. Ce que je vis n’est pas normal, j’encourage tout le monde à poursuivre son rêve, je l’ai réalisé aujourd’hui. »

Tout s’est enchaîné très vite pour le gamin de 22 ans, originaire de Malaga et qui a pu faire ses débuts non loin de chez lui, à Séville. Il a même hérité du numéro 10 de la Roja. « J’ai ma personnalité mais quand on m’a dit que j’avais le numéro 10, j’ai paniqué, reconnaît-il. C’est un numéro que j’adore et c’est fou de pouvoir le porter en équipe nationale, où il a été porté par tant de nombreux grands joueurs. » Déjà bien intégré dans le groupe après seulement quatre jours à Las Rozas, il remercie Álvaro Morata, qui l’a traité « comme son fils ».

Reste plus qu’à suivre le chemin du padre et marquer contre la Norvège dimanche.

