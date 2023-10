Pronostic Espagne Écosse : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Espagne prend sa revanche face à l’Écosse

Récent vainqueur de la Ligue des nations, l’Espagne veut désormais se focaliser sur la qualification pour le prochain championnat d’Europe en Allemagne. Actuellement, la Roja se trouve en 2e position de son groupe avec 6 points de retard sur le premier qui n’est autre que…l’Écosse. Mais elle compte un match en retard en raison de sa présence, et victoire, dans le dernier Final 4 de Ligue des nations. Depuis, la sélection espagnole reste sur deux balades face à la Géorgie (1-7) et contre Chypre (6-0). En revanche, elle avait concédé en début d’éliminatoires une défaite face à l’Écosse (2-0) à Glasgow. Sortie sans gloire du Mondial 2022, la Roja va vouloir se racheter face aux Écossais et même se placer pour se qualifier. Pour parvenir à ses fins, la sélection espagnole va s’appuyer sur ses joueurs habituels : Laporte, Le Normand, Carvajal, Gavi, Rodri, Morata, Joselu ou la pépite Lamine Yamal. Le jeune Barcelonais avait marqué son 1er but en sélection lors du déplacement en Géorgie, et vient d’en faire de même avec le FC Barcelone.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Écosse est la belle surprise de ces éliminatoires, puisque la sélection britannique a réussi une entame parfaite avec 5 victoires en autant de rencontres. Les Écossais se sont imposés face à Chypre (par 2 fois), à la Norvège, à la Géorgie et donc contre l’Espagne lors du match aller. Cette dynamique confirme la montée en puissance entrevue depuis quelques saisons avec une participation au dernier Euro et une excellente campagne de Ligue des nations, remportée devant l’Ukraine. Cette première place va lui permettre de grimper dans le groupe A. Steve Clarke, le sélectionneur écossais, a évidemment convoqué Scott McTominay, qui vient de sauver Manchester United le week-end dernier, avec un doublé dans les arrêts de jeu. En plus du milieu des Red Devils, le sélectionneur compte sur Robertson, McGinn, Gilmour, Christie ou Adams. Devant son public et incroyablement forte depuis son titre en Ligue des nations, l’Espagne devrait prendre sa revanche face à l’Écosse qui s’était imposée lors du match aller.

► Le pari « Victoire Espagne et – de 4,5 buts » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « l’Espagne gagne sans concéder de but » est coté à 1,82 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 264€ (364€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Espagne gagne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 1,72 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 244€ (344€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Espagne – Ecosse :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Espagne Écosse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L’Espagne, possessive maladive