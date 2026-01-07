Une belle boulette d'un joueur lors de la présentation en Équateur

Au moins, les jongles foirés d’Ousmane Dembélé au Barça n’ont blessé personne.

Damian « Kitu » Díaz, attaquant argentin de 39 ans naturalisé équatorien, a été présenté le mardi 6 janvier aux supporters de Guayaquil City. Promu en Serie A, le club de la deuxième plus grande ville d’Équateur aura pour se maintenir besoin de ce genre de joueur d’expérience, légende du club voisin du Barcelona SC Guayaquil. Le stade Christian-Benítez accueille alors des centaines de personnes afin de célébrer le retour en ville du serial buteur. Tout se passe bien, quand soudain…

Tu tires ou tu pointes !

Au moment de lancer un ballon dans les tribunes, Díaz envoie un pétron sur un supporter à 10 mètres de lui. L’ancien cador de Barcelone (oui oui) s’est même bien marré après sa bourde. Des pieds carrés et une nonchalance remarquable : voilà qui promet pour assurer l’efficacité offensive !

Viser la Lune, ça ne lui fait pas peur…

