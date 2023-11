Manchester United se requinque contre Everton

Everton 0-3 Manchester United

Buts : Garnacho (3e), Rashford (56e SP) et Martial (75e)

C’est bon pour le moral.

Ce dimanche, Manchester United a parfois été bousculé, voire sérieusement chahuté. Mais Manchester United s’est nettement imposé sur la pelouse d’Everton (0-3) et, vu le contexte délicat du moment, c’est plutôt très bon à prendre. Il faut dire que tout avait commencé comme dans un rêve pour les Red Devils. Juste après le coup d’envoi, Alejandro Garnacho s’est envolé pour reprendre un centre de Diogo Dalot d’un superbe ciseau et expédier le ballon dans la lucarne de Jordan Pickford (0-1, 3e). Malgré cette sublime mise sur orbite, les Mancuniens ont dû attendre la seconde période pour se mettre à l’abri. Marcus Rashford, qui n’avait plus marqué depuis trois mois, a rempli sa jauge de confiance en transformant un penalty obtenu par Anthony Martial (0-2, 56e). L’international français a ensuite été à la conclusion d’un joli mouvement collectif initié par Bruno Fernandes (0-3, 75e) et les hommes d’Erik ten Hag ont sécurisé un succès dont le score, il faut l’avouer, est quelque peu flatteur.

Car même s’ils ont été cueillis à froid par le bijou de Garnacho, les Toffees auraient largement mérité de recoller avant la pause. Pour cela, il aurait cependant fallu que Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucouré et leurs partenaires fassent preuve d’un peu plus de précision dans la zone de vérité. Au retour des vestiaires, Idrissa Gueye a été mis en échec par André Onana (57e) et Vitaliy Mykolenko a décoché une frappe repoussée par la transversale (77e). Bref, il n’y avait donc rien pour redonner le sourire aux supporters des locaux, qui ont profité de cette partie pour protester contre la sanction de dix points de pénalité récemment infligée à leur club.

Dans quelques mois, ils se consoleront peut-être en se disant qu’ils ont vu de leurs propres yeux le plus beau but de la saison.

Everton (4-4-1-1) : Pickford – Young (Patterson, 73e), Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Harrison, Garner, Gueye, McNeil (Danjuma, 73e) – Doucouré (Dobbin, 90e) – Calvert-Lewin (Chermiti, 82e). Entraîneur : Sean Dyche.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw (Wan-Bissaka, 76e) – McTominay, Mainoo (Amrabat, 72e) – Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho (Pellistri, 72e) – Martial (Mejbri, 84e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Le ciseau sensationnel d'Alejandro Garnacho en vidéo