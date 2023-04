Frank Lampard devrait revenir sur le banc de Chelsea

Lamback.

Frank Lampard devrait revenir à Chelsea en qualité d’entraîneur intérimaire. Présent mardi dernier à Stamford Bridge lors du match entre son potentiel futur club et Liverpool, la légende des Blues, comme l’annonce The Athletic, pourrait remplacer Graham Potter, remercié le 2 avril dernier. Bruno Saltor, membre du staff de Potter, occupe pour l’instant ce rôle depuis son départ. Cette arrivée laisserait du temps à la direction londonienne pour choisir celui qui endossera le rôle de coach principal pour la saison prochaine, Julian Nagelsmann et Luis Enrique faisant partie des priorités.

Bien évidemment joueur entre 2001 et 2014 pour 648 apparitions, Lampard (44 ans) avait déjà été technicien de Chelsea entre 2019 et 2021. Les mauvais résultats s’enchaînant, Thomas Tuchel l’avait remplacé en janvier 2021, offrant au club sa deuxième C1. Sa dernière expérience se dessinait ensuite à Everton, pour prendre fin début 2023.

Plus de réussite sur la seconde chance ?

