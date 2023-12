Coupe du monde des clubs : 26 des 32 participants connus

La Superligue mondiale.

Alors que la Coupe du monde des clubs n’étrennera son nouveau format qu’à l’été 2025, la FIFA a déjà communiqué le nom de 26 des 32 participants. Relayé par le Mundo Deportivo, un communiqué confirme en effet la présence des trois derniers clubs vainqueurs de la Ligue des champions européenne, à savoir Chelsea, le Real Madrid et Manchester City. Le classement UEFA offre aussi un ticket au Bayern, à l’Inter, au PSG, à Porto et au Benfica, tandis que quatre derniers représentants seront à déterminer. En Afrique, les représentants seront le Wydad de Casablanca, Al Ahly, les Mamelodi Sundowns, ainsi qu’une dernière équipe pas encore connue.

Pour la zone Asie, le Al Hilal de Neymar, les Urawa Red Diamonds et le Jeonbuk Motors seront les heureux élus. L’Océanie enverra quant à elle un seul représentant, avec Auckland City. Enfin, l’Amérique connait déjà sept de ses neuf clubs. Au le Nord, il y aura Monterrey, León et les Seattle Sounders. Au Sud : Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors et River Plate.

La compétition a au moins le mérite de proposer un beau plateau.

