Carlo Ancelotti confirme la volonté du Real Madrid de boycotter la Coupe du monde des clubs

Carlo en remet une couche.

Le nouveau format de la Coupe du monde des clubs fait une nouvelle fois parler, et cette fois-ci on ne parle pas d’un bruit de couloir. Il y a quelques jours, certaines inquiétudes concernant le calendrier infernal imposé aux joueurs avec ce nouveau format à 32 clubs étaient rapportées. Le Real Madrid notamment était pressenti pour mener un boycott de la compétition, et Carlo Ancelotti a confirmé les rumeurs.

Interrogé par Il Giornale, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a été clair concernant la posture du club madrilène. « La FIFA oublie que les clubs et les joueurs ne joueront pas ce tournoi. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d’euros, et ils veulent nous donner cet argent pour toute une compétition. Négatif. Le Real Madrid, comme d’autres clubs, refuse l’invitation. » Carlo Ancelotti prend l’argument économique pour répondre à la FIFA, contrairement à ce qu’on pouvait entendre depuis quelques jours. La santé des joueurs était mise en avant, maintenant c’est l’argent.

Alors, combien vaut la santé de Kylian Mbappé et consorts ?

