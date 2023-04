Pronostic Chelsea Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea réagit enfin face à Brentford

Si Liverpool, Tottenham ou West Ham sont bien loin du niveau attendu lors de cette saison, Chelsea est quant à lui la grosse déception du championnat. En effet, le club londonien a déjà viré deux entraineurs (Tuchel et Potter) et a investi énormément lors des derniers mercatos. Les Blues possèdent sur le papier l’un des effectifs les plus clinquants du championnat mais n’arrivent pas à accrocher un résultat. Eliminé de nouveau par le Real Madrid (0-4 en cumulé) en quart de finale de la Ligue des Champions, Chelsea est sur une série de 7 matchs sans la moindre victoire dont 4 revers de rang. Sur le terrain, les Blues proposent du jeu mais payent un manque d’efficacité criant. Lors des 6 derniers matchs, les Londoniens ont seulement inscrit un but par Callagher face à Brighton. Lors des autres rencontres, les Felix, Sterling ou Havertz se sont créés de nombreuses opportunités sans les convertir. Le week-end dernier, les Blues devaient affronter Manchester United mais ont vu le match être reporté car les Red Devils disputaient les demi-finales de la FA Cup. Franck Lampard se méfie de cette équipe de Brentford qui avait humilié Chelsea à Stamford Bridge la saison dernière (1-4). Pour tenter de se relancer, l’ancien coach d’Everton compte sur ses cadres Kanté, Kovacic, Fofana et sur l’efficacité retrouvée de ses attaquants. A ce jeu-là, le plus régulier est Havertz avec 9 buts marqués cette saison dont 7 en C1.

En face, Brentford ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite, ce qui se fait ressentir sur les derniers résultats du club. En effet, les Bees sont calés dans le ventre mou en 10e position avec pas moins de 16 points de plus que le 1er relégable et 5 supplémentaires par rapport à son adversaire du jour. Après avoir perdu 3 fois consécutivement face à Man U, Newcastle et Wolverhampton, les partenaires de l’excellent Ivan Toney se sont repris lors de la réception d’Aston Villa (1-1). Le buteur anglais a inscrit à cette occasion sa 19e réalisation. Sans victoire lors des 6 dernières journées, Brentford s’attend à souffrir à Stamford Bridge face à des Blues déterminés à se relancer. Frais après leur week-end de repos, les Londoniens devraient faire le taf à domicile pour prendre le dessus sur une équipe de Brentford qui ne joue plus rien. Il est important pour Chelsea de réagir à domicile.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

