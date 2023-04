Pantaloni : « On peut se dire qu'on est en Ligue 2 »

L’ACA rend les armes.

C’était un sale dimanche après-midi pour Ajaccio. Balayés à la maison par Auxerre (0-3), les Acéistes semblent avoir fait une croix sur le maintien en Ligue 1. Si tout est encore possible mathématiquement parlant, l’espoir n’y est plus, et même Olivier Pantaloni, l’entraîneur ajaccien, le concède publiquement. « Est-ce qu’on se considère en Ligue 2 ? Oui. Ce n’est pas de la langue de bois. Sept points de retard, en huit matchs, compte tenu de notre calendrier, ça paraît très compliqué. Aujourd’hui, on peut se dire qu’on est en Ligue 2. Ils (les joueurs) savaient que ce match-là était capital. C’est incompréhensible », a expliqué l’intéressé après la rencontre.

« Il reste huit matchs. L’idée est de finir de la meilleure des manières possible. Concernant l’image que l’on doit montrer, de l’orgueil, on ne doit pas finir la saison en roue libre, car huit matchs, ça peut être très très long. Si on les joue de cette manière-là, ça peut être très compliqué », avance Pantaloni, qui n’a pas reconnu ses joueurs face à l’AJA. « Beaucoup d’erreurs et de manque d’agressivité. Des joueurs à côté de la plaque. C’était une première période cauchemardesque. L’équipe s’est liquéfiée. Personne ne voulait le ballon, on avait l’impression que tout le monde avait peur », a-t-il conclu.

Et Strasbourg se languit désormais d’affronter Ajaccio la semaine prochaine.