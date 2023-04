Auxerre prend ses distances avec Ajaccio et la zone rouge

Ajaccio 0-3 Auxerre

Buts : Touré (3e), Da Costa (6e) et Alphonse CSC (45e+2)

Du suspense pour le maintien en Ligue 1, d’accord, mais pas pour le match contre Ajaccio.

En déplacement en Corse lors de la 30e journée de championnat, Auxerre n’a fait qu’une bouchée de son adversaire pour prendre trois points d’avance sur Strasbourg (premier relégable) et la zone rouge. Une bonne affaire, puisque l’ACA, sans Belaili et menée de trois buts à la pause, pointe maintenant à huit unités en avant-dernière position du classement. Sans aucune pitié pour sa victime ou les retardataires, l’AJA a même marqué à deux reprises en l’espace de six petites minutes : Touré a d’abord ouvert le score d’un tir puissant sur un ballon mal renvoyé, puis Da Costa a signé le break en plaçant une bonne tête sur un centre parfait de Raveloson.

Complètement dans les cordes, les insulaires ont encore craqué juste avant la pause avec Alphonse envoyant le ballon dans ses propres cages. Et si le défenseur a payé pour tout le monde en étant remplacé dès la pause, comme Mayembo, il était déjà trop tard pour réagir. Impuissant offensivement (aucun tri cadré avant le dernier quart d’heure, tenté par El Idrissy) et terriblement fébrile derrière, le promu risque désormais d’avoir bien du mal à envisager le maintien en première division avec lucidité. Autret a même touché la barre transversale, sur la fin.

Les visiteurs, une seule défaite au compteur sur leurs huit dernières rencontres dans l’exercice, peuvent compter sur une belle dynamique !

Ajaccio (4-4-2) : Leroy – Alphonse (Diallo, 46e), Gonzalez, Mayembo (Avinel, 46e), Koné – Spadanuda (Nouri, 76e), Marchetti (Mangani, 76e), Coutadeur, Barreto – El Idrissy, Hamouma (Soumano, 71e). Entraîneur : Pantaloni.

Auxerre (3-4-3) : Radu – Jeanvier, Jubal, Boto – Raveloson (Pellenard, 77e), Massengo, Touré (Danois, 89e), Zedadka – Hein (Autret, 77e), Perrin (Niang, 77e), Da Costa (Abline, 67e). Entraîneur : Pélissier.