Brest plonge Nantes dans le rouge

Brest 2-0 Nantes

Buts : Le Douaron (19e) et Pereira Lage (35e) pour le SB29

La réaction tant attendue n’a pas eu lieu.

« On n’est pas malades », avait assuré, lundi, Antoine Kombouaré. Franchement, on est en droit d’en douter. Quatre jours après avoir été giflé par Toulouse en finale de la Coupe de France (1-5), le FC Nantes a tendu l’autre joue à Brest, ce mercredi, lors d’un très attendu duel face à un concurrent direct pour le maintien (2-0). Sans Ludovic Blas (remplaçant), mais avec plus de détermination et d’engagement que samedi, ce qui n’était pas compliqué, les Canaris avaient pourtant réalisé une entame de match sérieuse. Mais tout a volé en éclats lorsqu’Alban Lafont s’est complètement troué à l’entrée de sa surface, ratant son dégagement et permettant à Jérémy Le Douaron de marquer dans le but vide (1-0, 19e). Sonnés, incapables de se ressaisir ni de se procurer la moindre occasion, les partenaires de Moussa Sissoko ont pris un deuxième coup derrière la tête peu après la demi-heure de jeu. Mathias Pereira Lage a dévié du haut du crâne un centre de Kenny Lala et le cuir a terminé au fond des filets (2-0, 35e).

3 – Alban Lafont a commis un total de 3 erreurs amenant à un but adverse sur ses 4 derniers matches avec Nantes toutes compétitions confondues. MauvaisePasse. #SB29FCN pic.twitter.com/z9B6FS445x — OptaJean (@OptaJean) May 3, 2023

Les Finistériens ont eu le mérite de proposer un premier acte plein d’abnégation, ce qui a donc amplement suffi pour breaker une équipe nantaise à la dérive. Entré en jeu à la pause, Blas a apporté de la créativité à une formation qui en manquait cruellement. Il a aussi mis Marco Bizot à contribution (54e, 67e), et les Jaune et Vert, dans le sillage de leur numéro 10, ont enfin eu un vrai temps fort. Sans réussir, néanmoins, à réduire l’écart au tableau d’affichage et électriser la fin du match. Le SB29 avait eu dix jours pour préparer son coup, et il ne s’est pas raté. Résultat : les Pirates montent à la quatorzième place, avec trois points d’avance sur leurs adversaires du soir, qui tombent dans la zone rouge à cinq journées du terme du championnat.

Dimanche, Nantes (17e) accueillera Strasbourg (16e). Un autre duel à couteaux tirés qu’il vaudrait mieux, cette fois, ne pas louper.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne – Belkebla, Lees-Melou, Camara (Lemaréchal, 70e) – Pereira Lage (Magnetti, 70e), Mounié, Le Douaron (Del Castillo, 79e). Entraîneur : Éric Roy.

Nantes (4-3-3) : Lafont – Centonze, Castelletto, Pallois, Merlin (Hadjam, 73e) – Sissoko (Simon, 73e), Girotto (Mollet, 56e), Moutoussamy – Ganago (Blas, 46e), Mohamed, Guessand (Coco, 55e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Nantes, le match d’après la honte