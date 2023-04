Brest assomme Toulouse

Brest 3-1 Toulouse

Buts : Mounié (33e), Le Douaron (63e) et Camara (84e) pour les Ty’Zefs // Dallinga (10e) pour les Violets

Carte rouge pour Toulouse : Rouault (82e)

Tout est dans la tête.

Dans une rencontre importante pour la course au maintien, le Stade Brestois a dominé Toulouse à Francis Le-Blé ce dimanche après-midi (3-1). Lors d’un premier acte électrique, les Toulousains vont pourtant être les premiers à se montrer dangereux. Sur un centre léché de Ratao, Aboukhlal a claqué sa meilleure tête plongeante mais Bizot a veillé au grain (9e). Dans la foulée, Van den Boomen a déposé le cuir sur la crâne de Dallinga, qui a trompé cette fois le portier des Ty’Zefs (0-1, 10e). Le 11e but du Néerlandais cette saison. La réaction brestoise ne va pas se faire attendre. D’une magnifique frappe enroulée, Franck Honorat a failli remettre le SB29 sur de bons rails mais le poteau est venu repousser sa tentative (18e). Après une nouveau tir du Breton aux 30 mètres (25e), c’est Le Douaron qui est passé tout prêt de remettre les équipes a égalité mais la barre a sauvé Dupé (26e). Les efforts des Brestois vont finir par payer. Sur un corner de Del Castillo, Steve Mounié est monté plus haut que tout le monde avant d’asséner coup de casque puissant pour battre le portier adverse (1-1, 33e).

Loin d’être satisfait du point du match nul, Brest va prendre les commandes de la rencontre. Suite à un coup franc excentré d’Honorat, Le Douaron a surgit au premier poteau pour couper la trajectoire de la tête. Le ballon a frappé la barre avant de finir au fond des filets (2-1, 63e). Après un énième coup franc délicieusement tiré par Honorat, l’entrant Camara va définitivement assurer les trois points aux Bretons…d’une tête rageuse (3-1, 84e). Son premier but sous les couleurs du SB29. Alors qu’ils n’avaient goûté que deux fois la victoire en Ligue 1 en 2023, les Brestois prennent un bol d’air à neuf journées de la fin du championnat et remontent provisoirement à la 15e place au classement.

Le TFC avait sûrement la tête ailleurs.

Brest (4-4-2) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne – Belkebla (Elis ,90+2e), Lees-Melou – Honorat (Magnetti ,90+2e), Mounié (Lemaréchal,90+2e), Le Douaron (Camara ,70e), Del Castillo (Fadiga ,70e). Entraîneur : Eric Roy.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Sierro (Genreau, 68e), Spierings (Hamulic, 77e), Van den Boomen – Aboukhlal (Onaiwu, 60e), Dallinga (Chaïbi, 68e), Ratao (Birmancevic, 77e). Entraîneur : Philippe Montanier.

