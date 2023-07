Franck Honorat signe à Mönchengladbach

L’heure de prendre le large.

Après le départ contraint de Noah Fadiga à la suite de problèmes cardiaques, le Stade brestois perd un nouveau joueur. Sur le départ depuis plusieurs semaines, Franck Honorat s’est officiellement engagé ce mardi avec le Borussia Mönchengladbach, qui avait déjà proposé une offre d’environ 10 millions pour arracher ses services l’année dernière. L’ailier droit a signé un contrat avec le club allemand jusqu’en 2028. Le montant du transfert s’élèverait à 9 millions d’euros (hors bonus).

Welcome to the Foals, Franck Honorat! 🐎💚

The 26-year-old attacker joins us from Stade Brestois until 2028 ✍️

📰 https://t.co/QkUgPEZeil pic.twitter.com/Q2Fd5j9l5v

— Gladbach (@borussia_en) July 11, 2023