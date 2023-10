Nice s’impose en patron à Clermont

Clermont Foot 0-1 OGC Nice

But : Hicham Boudaoui (74e) pour le Gym

Une victoire de champion.

Sans se faire peur, Nice a longtemps patienté pour trouver l’ouverture contre Clermont. La victoire de ce vendredi (0-1) permet aux hommes de Francesco Farioli d’accéder provisoirement à la première place du championnat. En première période, les vagues niçoises ont été aussi nombreuses qu’oppressantes sur la cage de Mory Diaw. Heureusement pour les Auvergnats, le gardien sénégalais était resté aussi performant que le week-end précédent face à l’Olympique lyonnais en chipant un ballon devant Evann Guessand (8e), puis en s’interposant sur un tir en angle fermé de Gaëtan Laborde, aidé par son poteau (10e). L’attaquant polyvalent a tout de même eu une deuxième chance face à Mory Diaw, mais son penalty, trop enlevé, a terminé sa course dans les tribunes de Gabriel-Montpied (37e).

Revenus des vestiaires avec d’autres intentions, le CF63 est sorti de sa tanière par une frappe enroulée sans danger de Muhammed Cham (55e) et par une meilleure capacité à tenir le ballon. C’est finalement en laissant la possession que l’OGC Nice a réussi à trouver la faille chez les Clermontois. Le centre contré de Romain Perraud surprend la défense auvergnate attentiste, mais pas Hicham Boudaoui, seul au deuxième poteau qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-1, 74e). Dans la foulée, Mory Diaw a dû s’employer pour éviter le break en enlevant sur la ligne le ballon propulsé par Terem Moffi (77e), puis en repoussant coup sur coup des frappes de Jérémie Boga, puis d’Aliou Baldé (80e). Sa différence de but ne s’envole toujours pas, mais le Gym prend bel et bien la première place provisoire de Ligue 1.

Un seul but et nouveau clean sheet, même loin de l’Allianz Riviera, ça reste le tarif maison.

Clermont (5-3-2) : Diaw – Seidu, Pelmard, Caufriez, Konate (Zeffane, 88e), Allevinah – Gonalons (Keïta, 76e), Gastien (Boutobba, 82e), Magnin – Cham (Rashani, 76e), Nicholson (Kyei, 88e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Nice (4-3-3) : Bulka – Rosario, Todibo, Dante, Bard (Perraud, 46e) – Ndayishimiye, Boudaoui, Sanson (Thuram, 71e) – Laborde (Moffi, 58e), Guessand (Baldé, 71e), Boga (Louchet, 88e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Pascal Gastien n'avait « pas vu une telle opposition en Ligue 1 depuis deux ans »