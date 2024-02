Franck Haise, la prise d'altitude

À l'occasion du déplacement de Lens à Nantes (0-1), Franck Haise purgeait, en tribune, son troisième et dernier match de suspension. Une position à laquelle il se sera finalement plutôt bien acclimaté. On était assis à côté de lui, samedi à la Beaujoire : voici ce qu'on a vu.

Le 12 janvier, Franck Haise mangeait une suspension de quatre matchs – dont un avec sursis – après son expulsion face à Monaco en Coupe de France, match lors duquel il s’était montré véhément bien comme il faut à l’encontre de l’arbitre Bastien Dechepy (« C’est honteux ! », avait-il répété à plusieurs reprises). Une sanction que le RC Lens n’avait pas hésité à qualifié de « lourde », mais qui aura eu des bienfaits, de l’aveu-même du technicien : « L’obligation d’aller en tribune s’est révélée très intéressante, posait-il jeudi. En étant à distance, la vue est bien meilleure, et cela permet de mieux analyser le jeu, le match. Ça permet d’avoir une distance émotionnelle plus importante. Je suis en réflexion pour peut-être rester en hauteur, même sans être suspendu, a minima sur la première période. Pour la seconde, c’est différent, car il faut être très réactif et on ne s’entend pas toujours très bien, mais je pense expérimenter ça jusqu’à la fin de la saison. »

Soufflante et gros zooms

Ce samedi soir à Nantes, il n’avait de toute façon pas le choix, puisqu’il purgeait sa dernière rencontre de suspension. Posté dans les hauteurs de la Beaujoire – au deuxième rang de la tribune de presse, le plus centré possible, non loin de la place de commentateur de Sidney Govou – à côté d’un APR (agent de protection rapprochée) et de son assistant vidéo Alexandre Pasquini équipé de AirPods, avec le match lancé sur un ordi portable, Haise a pu en prendre, de la distance, pendant que l’intérimaire Lilian Nalis s’installait une dernière fois (ou pas ?) à la place de chef sur le banc. Mains croisées, tout en retenue, le Normand a d’abord fait la moue, en première, alors que son équipe se faisait trimballer par les Canaris et que Brice Samba enchaînait les parades. Dans les starting-blocks pour descendre le plus vite possible au vestiaire à la pause histoire de passer « une soufflante » à ses joueurs – comme le décrira Brice Samba sur Canal –, l’entraîneur s’est ensuite montré beaucoup plus actif, dans une seconde période où le Racing s’est réveillé.

Quand David Pereira da Costa a ouvert le score, sur un service lumineux de Facundo Medina (48e), Haise ne s’est pas gêné pour exulter, le point rageur. Puis juste après, lorsque son buteur a été victime d’un vilain coup – non sanctionné – de Nathan Zézé, le coach a perdu ses nerfs, voyant que le camion VAR ne réagissait pas, envoyant des « c’est rouge ! » et cherchant du regard l’approbation des journalistes – notamment visiteurs – assis à sa gauche. Ses grands gestes n’auront évidemment servi à rien, si ce n’est attirer l’oeil du réalisateur TV qui zoomera plusieurs fois sur le tacticien Sang et or. Oui : même là-haut, les entraîneurs ne sont pas tranquilles. La table prendra également un petit coup de poing de notre voisin du soir, au moment d’un raté d’Elye Wahi (68e). Pendant tout ce temps, sans que l’on ne s’en rende compte, ou presque, Haise est aussi en train de donner ses directives et planifier les changements de sa formation, d’en haut. « C’est lui qui décide, raconte Nalis. Moi, j’ai le ressenti, je corrige ce que je peux corriger en temps réel. On est en contact permanent pour réguler ce qu’il faut réguler pendant le match. On envoie les infos là-haut pour voir ce qu’il y a possibilité de faire, ou de ne pas faire. »

Et ce, bien que le règlement de la Ligue précise : « Lorsqu’un entraîneur est exclu ou suspendu, il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match et il doit se positionner a minima au huitième rang à partir du dernier rang du banc de touche (que ce dernier se situe en tribune ou pas). » À la fin de la partie, la même scène se répète : Florent Batta a tout juste le temps de souffler trois fois dans son instrument que le coach a déjà filé retrouver ses ouailles dans les entrailles de la Beaujoire. Haise s’installera-t-il définitivement dans les tribunes, comme il l’a laissé entendre ? Chez les joueurs, cela ne changerait finalement pas grand chose, si on les écoute : « Ils gèrent ça très bien, avec Lilian qui fait bien la liaison », affirme Neil El Aynaoui ; « De toute façon sur le terrain on ne l’entend pas, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Et il ne crie pas beaucoup pendant les matchs », sourit Florian Sotoca. Le technicien est comme vous dans les concerts de rock, finalement : à son grand âge, il préfère désormais s’installer en gradin, plutôt qu’en fosse.

Kylian Mbappé : L'heure de la révolution a sonné