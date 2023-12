Sotoca : « On a répondu comme des hommes »

Sotaca Dance.

Auteur de l’ouverture du score face au Séville FC (2-1) ce mardi soir, Florian Sotoca s’est arrêté au micro de RMC Sport pour évoquer cette partie historique. « C’est une soirée exceptionnelle pour nous, car il faut se rappeler où on était il y a quatre ans, en Ligue 2, raconte l’attaquant des Sang et Or. Tout le monde nous voyait faire zéro point et on a fait huit points. Pour le club, pour toute la région, pour nos supporteurs, on est contents et fiers. »

« Cette année, on prouve que le football français s’accroche, on a su répondre présents. Ce soir, on peut être fiers de nous, du groupe et du club, savoure Sotoca. On a montré une belle image de l’équipe de Lens alors qu’on avait été un peu piqués après le match contre Arsenal (une défaite 6-0, NDLR) et on a répondu comme des hommes et on est fiers de nous. » Passé cette euphorie, l’ancien Grenoblois se projette sur les barrages de Ligue Europa qui attendent les Lensois en février : « On espère encore vivre plein de soirées en 2024. On ne s’interdit rien, on sait qu’on est capables de tout. Prenons les tours les uns après les autres. On va essayer de tout faire pour faire le plus beau chemin possible. »

En tout cas, on le leur souhaite.

Lens tamponne Séville et continue son aventure européenne