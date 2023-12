Haise : « J’ai ramené deux magnums à partager  »

C’est la tournée du patron !

Après la qualification de Lens pour la Ligue Europa, grâce à la victoire contre Séville, c’est Franck Haise qui régale. « J’ai ramené deux magnums à partager avec mes amis et ma famille, il y aura un peu de Rhône Sud et de Corse », a annoncé le boss lensois, qui avait envie de parler pinard ce soir dans les entrailles de Bollaert : « Peu pensaient qu’on prendrait 8 points. Si quelqu’un m’avait dit qu’on prendrait 8 points, je lui aurais mis une bonne caisse de grands vins de côté », avait d’abord lancé le technicien artésien, à l’heure de savourer sa campagne de Ligue des champions. « Si on a 8 points et qu’on est troisièmes, c’est que certains ont été meilleurs que nous. Point barre. Je suis fier d’avoir 8 points, a ajouté le passionné d’œnologie. On a tous grandi. On avait zéro expérience de la coupe d’Europe, ce n’est plus le cas. Le bilan n’est pas parfait, mais j’en suis très fier. »

Après avoir confié qu’il n’avait retrouvé sa respiration qu’après le second but d’Angelo Fulgini, Franck Haise s’est projeté sur la suite à venir en Ligue Europa : « Il y a eu toutes les émotions dans ce match, l’important c’est de finir avec les plus belles. Ce but arrive à la fin d’un parcours de Ligue des champions, mais c’est aussi une projection vers autre chose en Europe. Pour nous, le club, les joueurs, le staff et les gens qui aiment le club, pouvoir continuer à vivre une aventure en Europe : il faut la prendre. […] Ces matchs n’ont pas été simples, voire très compliqués, comme la première période ce soir. […] Séville, c’est peut-être le 16e de Liga, mais surtout un septuple vainqueur et tenant du titre de la Ligue Europa. »

Et pas octuple avant au moins 2025.

Sotoca : « On a répondu comme des hommes »