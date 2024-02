Franck Haise envisage de rester en tribune pendant les matchs

Il faut savoir prendre de la hauteur quand on est entraîneur.

Expulsé face à Monaco en Coupe de France, Franck Haise avait écopé de quatre matchs de suspension, dont un avec sursis. Le vice-champion de France est censé purger sa dernière rencontre en tribune ce week-end, lors d’un déplacement à Nantes. Mais en conférence de presse ce jeudi, le coach des Sang et Or a dit réfléchir à la possibilité de prolonger l’expérience.

« L’obligation d’aller en tribune s’est révélée très intéressante, a-t-il confié. En étant à distance, la vue est bien meilleure et cela permet de mieux analyser le jeu, le match. Ça permet d’avoir une distance émotionnelle plus importante. Je suis en réflexion pour peut-être rester en hauteur, même sans être suspendu, a minima sur la première période. Pour la seconde, c’est différent, car il faut être très réactif et on ne s’entend pas toujours très bien, mais je pense expérimenter ça jusqu’à la fin de la saison. » Lors des matchs où il n’était pas sur le bord du terrain, son équipe a connu une défaite face au PSG (0-2) et une victoire en déplacement à Toulouse (0-2).

Un coach à l’Haise dans tous les environnements.

Franck Haise quitte sa fonction de manager général à Lens