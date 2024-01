Le PSG s'envole à Lens

À Bollaert, le PSG a su gérer ses temps faibles et piquer en transition pour faire plier Lens dans son antre (0-2) grâce à Bradley Barcola et Kylian Mbappé. Au soir de cette dix-huitième journée, le PSG a mis un gros coup dans la tronche du suspense de cette édition 2023-2024.

RC Lens 0-2 PSG

Buts : Barcola (30e), Mbappé (89e) pour le PSG

Expulsion : Gradit (45e)

Personne ne sait encore avec quel visage ce Paris Saint-Germain bouclera ce marathon. Mais ce qui est quasi sûr, déjà, c’est que les Rouge et Bleu font tout en ce début d’année 2024 pour se rendre la tâche facile sur les compétitions domestiques. Il y a eu le Trophée des champions, un tour de Coupe de France facilement passé, et maintenant un écart bien visible dans un championnat qu’ils sont en passe de mater à peine après la mi-parcours. Avant le révélateur européen du printemps, le PSG semble pour le moment sur de bons rails, même si tout n’est pas encore parfait.

Donnarumma sauve la baraque, Barcola griffe Lens

Dans le froid de l’Artois, sur une pelouse où le PSG ne s’est plus imposé en Ligue 1 depuis septembre 2010, les Parisiens savent qu’ils peuvent assommer ce championnat à 18 dès la dix-huitième journée après les défaites de Nice et Monaco. Malgré une myriade de blessés et d’absents de part et d’autre, du fait des coupes d’Afrique et d’Asie, c’est sur un bon rythme que démarre ce choc entre Européens. Kylian Mbappé allume une première banderille stoppée par Brice Samba, et sur le contre, Danilo tacle Elye Wahi en retard dans sa surface à la suite d’une percée du TGV Faitout Maouassa. Przemysław Frankowski s’élance, décide de tirer comme un bourrin plein centre, mais Gianluigi Donnarumma l’avait senti et empêche Lens de s’échapper précocement. Un premier gros coup au moral des Lensois qui vont néanmoins garder la tête froide et les jambes chaudes dans un premier acte où ils parviennent à plutôt bien gêner le leader. Wahi oblige Donnarumma à montrer les gants, tandis que sur un corner de Maouassa, Danso dévisse totalement une belle tête au niveau du point de penalty.

Le RCL a laissé passer sa chance et le PSG va punir en deux-temps par l’intermédiaire d’un jeune homme en extase : Bradley Barcola. À la suite d’une récupération haute de Danilo, l’ancien baby Gone ouvre le score en finesse après un caviar de Mbappé (0-1, 30e). En confiance, Barcola va refaire parler de lui en toute fin de première période en éliminant quatre défenseurs sang et or d’un monstrueux flip-flap qui obligera Jonathan Gradit à voir rouge pour empêcher un probable 2-0. De quoi filer le bourdon aux hommes de Franck Haise, suspendu, qui contemple d’en haut ses ouailles rentrer au vestiaire la tête basse.

Mbappé pour faire le trou

Forcément, le risque d’un scénario catastrophe et un poil long pour les locaux se matérialise, mais même à dix, les Lensois vont faire honneur à leur public. Parfois un peu heureux de voir le cuir ne pas faire trembler les filets de Samba une seconde fois, comme sur ce corner où ni Carlos Soler ou Danilo ne parviennent à faire le break. Souvent du fait d’attaques parisiennes mal terminées, comme ce tir totalement dévissé de Fabian Ruiz du droit à seulement quelques mètres du but.

Alors forcément, Lens se remet à y croire et jette toutes ses forces dans la bataille… avant d’être puni une nouvelle fois en contre. Mbappé rentre un « une-deux » d’école avec Dembélé et se charge de siffler la fin du week-end lui-même (0-2, 89e). Sur la route du retour à Paris, Luis Enrique et son staff peuvent s’enorgueillir de ce joli coup : leur PSG compte déjà huit points d’avance sur Nice et neuf sur Brest qui complète le podium. Déjà un gouffre.

RC Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, El-Aynaoui (Sishuba, 86e), Diouf (Thomasson, 74e), Maouassa (Chavez, 46e) – Sotoca, Pereira da Costa (Fulgini, 74e) – Wahi (Saïd, 74e). Entraîneur : Franck Haise.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Soler (Ruiz, 62e), Marquinhos, Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ugarte – Dembélé, Mbappé, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

