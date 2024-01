Paris sans pitié avec Revel

US Revel 0-9 Paris Saint-Germain

Buts : K. Mbappé (16e, 44e, 48e), N’Guessan (37e, CSC), Asensio (41e), Ramos (71e, SP), Kolo Muani (76e et 90e) et Ndour (87e)

Une ville de 10.000 habitants qui accueille le champion de France et un stade habitué au rugby prêt à vibrer devant un match de ballon rond, le tout dans un froid polaire. Pas de doute, ce dimanche soir à Castres était un concentré de tout ce que ces belles soirées de coupe de France ont à offrir à chaque mois de janvier. Et comme souvent (presque à chaque fois cette année), Goliath n’a jamais tremblé face à David. Sûr de sa force, Paris n’a fait qu’une bouchée d’une équipe de Revel qui voit son admirable parcours s’arrêter là, dans l’euphorie générale.

Le boléro de Revel

Sans surprise, Paris prend d’emblée le contrôle des opérations, même si Kylian Mbappé doit encore se régler (7e). Mais les Revelois ne s’en laissent pas compter, Jean Boyer s’offrant même un sombrero sur Nordi Mukiele avant une frappe sans danger (9e), faisant descendre les premiers « Revel ! Revel ! » des tribunes. Jusqu’ici plutôt tranquille, Cyril Garcia brille au sol devant Marco Asensio (14e), mais ne peut rien sur la frappe en pivot de Mbappé en pleine surface (0-1, 16e). Le suspense semble déjà s’être fait la malle, même si le capitaine haut-garonnais s’interpose devant l’Espagnol (20e), le Français (23e) ou encore Nordi Mukiele, régulièrement trouvé sur le côté droit de la surface (27e). Et si Maxime Zahil fait le spectacle en tentant sa chance de loin – s’assurant au passage que Keylor Navas n’attrape pas froid – Revel finit pas perdre pied avant le repos. Sur une énième incursion de Mukiele, Maxence N’Guessan dévie le centre dans ses propres filets (0-2, 37e), Marco Asensio trouve la faille après une belle ouverture de Carlos Soler, replacé défenseur central droit (0-3, 41e), puis offre le quatrième but – inscrit de la tête s’il vous plaît – à Mbappé d’une superbe aile de pigeon (0-4, 44e).

Ramos et Kolo Muani également invités au banquet

Le duo reprend de plus belle après la pause, combinant pour permettre au capitaine du soir de s’offrir un triplé (0-5, 48e). Mais si Paris domine de la tête et des épaules, Revel résiste bien, à l’image de son dernier rempart, encore décisif face à Mbappé (55e, 67e, 73e). Devant un stade debout à chaque incursion dans le camp rouge et bleu, l’assaut du but de Cyril Garcia, ovationné à chaque parade, se calme quelques instants. C’est finalement en contre que Gonçalo Ramos vient gratter un penalty devant la sortie trop ambitieuse du gardien, avant de se faire justice lui-même (0-6, 71e). Mukiele bute encore sur le portier de la tête (74e), mais c’est Randal Kolo Muani, très discret jusqu’alors, qui a l’honneur de planter le septième but, sur une offrande de son latéral droit (0-7, 76e). Cher Ndour s’invite à son tour sur le tableau d’affichage, bien seul en pleine surface (0-8, 87e), avant un dernier pion de Kolo Muani (0-9, 90e) pour parachever le succès parisien. Qu’importe le score, les Revelois quittent finalement cette coupe de France sur une belle ovation du stade tout entier.

US Revel (5-4-1) : Garcia – Briol, N’Guessan,Vieu, Mbuluba Ndoh, Ouhafsa (Vaysset, 72e) – Palacios (Piovesan, 65e), Calmettes (Gregorio, 65e), Zahil (Rguig, 72e), Ritter (Serre, 84e) – Boyer. Entraîneur : Nicolas Gine.

PSG (3-5-2) : Navas – Ugarte, Danilo, Beraldo (E. Mbappé, 61e) – Mukiele, Soler, Asensio, Ndour, Kolo Muani – Ramos (Mayulu, 71e), K. Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

