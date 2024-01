Nicolas Giné : « J’étais à la remontada »

À deux doigts de mettre Luis Enrique dans la sauce.

Après le coup de sifflet final entre l’US Revel et le Paris Saint-Germain (0-9), les Parisiens se sont montrés disponibles et ont échangé leurs maillots et quelques mots avec les Haut-Garonnais. Ce qui a permis au coach de Revel, Nicolas Giné, d’aller papoter avec Luis Enrique : « Je suis fan de toi. Et même, je suis Catalan. J’ai de la famille à Perpignan et à Barcelone. » Jusqu’ici, tout va bien. Mais l’entraîneur de Revel a ensuite frôlé l’incident diplomatique en lançant à l’ancien coach blaugrana : « J’étais à la remontada. » Ce à quoi Luis Enrique a répondu par un sourire presque gêné, étant maintenant passé du camp de bourreau à celui de la victime (jurisprudence Neymar oblige).

Plus tard dans la soirée, Nicolas Giné est revenu pour beIN Sports sur cet échange : « Je lui ai surtout dit que je pense qu’il est l’homme qu’il faut pour Paris parce que c’est quelqu’un qui a un projet de jeu, qui sait où il va même si ça ne se fera peut-être pas dans les mois qui vont venir. »

Luis Enrique s’est fait valider par un mec à qui il a mis 9-0.

