Rennes maîtrise Nice

Stade rennais 2-0 OGC Nice

Buts : Bourigeaud (31e SP) et Kalimuendo (54e)

Après Guingamp la semaine dernière, Rennes gagne un nouveau duel de Rouge et Noir.

À la maison, le SRFC a bien lancé sa phase retour en championnat en maîtrisant le dauphin, Nice (2-0). La soirée a commencé par un retard provoqué par une horde de fumigènes dégainés par les ultras rennais pour réchauffer un public déjà frigorifié. Les dix premières minutes mollassonnes n’ont emballé personne, puis les Bretons ont pris le contrôle en se procurant les meilleures occasions. Martin Terrier a vu sa première tentative contrée par un défenseur, avant de tomber sur Marcin Bulka, également impérial sur la demi-volée inspirée de Benjamin Bourigeaud ou face à Arnaud Kalimuendo. Il était question de concrétiser cette domination pour Rennes, qui a alors obtenu un penalty logique – après consultation express de la VAR – pour une main de Pablo Rosario à la suite d’une tête de Terrier. Le spécialiste Bulka est parti du bon côté, mais le tir de l’emblème Bourigeaud était bien placé, et la bande de Julien Stéphan est passée devant (1-0, 31e). Un peu de chaleur pour combattre le froid, ce n’est jamais désagréable.

Kalimuendo sur sa lancée

Peu inspirés face à une équipe rennaise disciplinée et cohérente, les Niçois ont tenté de se montrer un peu plus ambitieux dans le jeu avant la pause, et Steve Mandanda a pu chauffer ses gants sur une tête plongeante de Gaëtan Laborde. Si le Gym a mis le pied sur le ballon après l’entracte, il s’est encore fait surprendre, Enzo Le Fée lançant parfaitement Kalimuendo, qui a trompé Bulka pour signer son quatrième but sur ses trois derniers matchs (2-0, 54e). Une partie tranquille pour les Rennais ? Il a quand même fallu que Mandanda brille sur la frappe d’Alexis Claude-Maurice, puis que Warmed Omari, auteur de sa meilleure prestation depuis longtemps, ne fasse rempart avec son corps pour empêcher Mohamed-Ali Cho de signer son premier but sous le maillot niçois. Evann Guessand, lui, a envoyé sa tête au-dessus et les Bretons, sûrs de leur force, mais qui ont vu Le Fée et Fabian Rieder sortir touchés, ont pu gérer la fin de partie pour confirmer leur embellie.

Et voilà Rennes à… 13 points de Nice. Une belle illustration de la première partie de saison ratée des Bretons et réussie des Aiglons.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud (Salah, 76e), Santamaria, Le Fée (Rieder, 65e ,Jacquet, 76e), D. Doué (Yıldırım, 76e) – Terrier, Kalimuendo (Belocian, 76e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba, Ndayishimiye, Dante, Bard – Claude-Maurice (Belahyane, 64e), Rosario, Sanson (Louchet, 77e) – Laborde (Cho, 64e), Guessand, Moffi (Bouanani, 77e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Pronostic Rennes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1