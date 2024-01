Franck Haise absent contre le PSG

Le porion de Lens est absent pour longtemps.

Le 7 janvier dernier, lors du 32e de finale de Coupe de France entre Lens et Monaco (2-2, 5-6 T.A.B), l’entraîneur lensois avait écopé d’un carton rouge pour avoir protesté de manière virulente contre l’arbitrage. Le RC Lens a communiqué sur son compte X ce vendredi 12 janvier que Franck Haise écope de quatre matchs de suspension dont un avec sursis. Son retour est attendu pour le match RC Lens-Strasbourg, le 11 février.

👮 Exclu lors de #RCLASM pour avoir répété « c’est honteux » suite à une action très litigieuse dans la surface adverse, Franck Haise a écopé d’une (lourde) suspension de 4 matchs dont un avec sursis auprès de la FFF. Le tacticien artésien retrouvera son banc pour #RCLRCSA. pic.twitter.com/JHsTo4J8N8 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 12, 2024

Il assistera donc à la rencontre contre le champion de France en titre depuis les tribunes du stade Bollaert-Delelis. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir une totale confiance en son groupe. « Ce n’est pas simple quand on a l’habitude d’être proche du terrain. Mais il ne faut pas non plus penser qu’une parole d’un coach pendant un match change beaucoup de choses. Ce qui compte, c’est le travail fait dans la semaine, depuis des mois et des années. C’est surtout ça qui compte. Ça ne changera pas grand-chose pour les joueurs. »

En 2021, face à Brest (1-1), l’entraîneur des Sang et Or avait déjà écopé d’un carton rouge, le privant du match suivant, contre Nîmes (2-1) à domicile. « J’avais vécu le match contre Nîmes en tribunes. J’ai une confiance totale en Lilian Nalis, mon premier adjoint. Il donnera les indications qu’il aura envie de donner, on sera évidemment en lien. Je prendrai un peu de hauteur en me mettant à proximité de vous et des analystes vidéo. Je vous demanderai des conseils », a confié Haise aux journalistes de RMC Sport.

Au moins, il ne pourra pas être directement responsable en cas de défaite.

Pronostic Lens PSG : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1 (+100€ de Bonus offerts en CASH)