Mercato : Elye Wahi signe au RC Lens

Lens a raflé le gros lot.

Convoité d’un peu partout cet été, le crack montpelliérain Elye Wahi – 19 pions en Ligue 1 la saison passée – rejoint les Sang et Or. Ces derniers posent 35 millions d’euros (avec bonus) pour s’attacher les services de l’attaquant de 20 ans, soit le plus gros transfert de l’histoire du club. Arrivé au MHSC en 2018, à 15 ans, il signe dans le Pas-de-Calais pour cinq saisons, va découvrir la Ligue des champions et aura la lourde tâche de remplacer le canonnier Loïs Openda, parti au RB Leipzig contre une grosse quarantaine de millions après son exercice à 21 réalisations en 2022-2023.

Comme souvent, le RC Lens a fait les choses en grand pour annoncer la nouvelle. Quoi de mieux que de faire plaisir au stade Bollaert-Delelis, absolument comble pour la réception de Rennes ce dimanche soir. Sur l’écran géant de l’enceinte, le club a mis en scène un appel vidéo de Seko Fofana, avant de faire venir Elye Wahi sur une terrasse située en hauteur, afin que toute l’enceinte puisse le voir. Mieux encore : l’ancien Montpelliérain a signé son contrat sous les yeux de plus de 38 000 personnes qui l’ont acclamé. Le joueur a répondu en brandissant son nouveau maillot, il portera donc le numéro 9.

Mais comment va-t-il faire sans les caviars de Téji Savanier ?