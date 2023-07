Montpellier résiste à Chelsea et refuse une première offre pour Elye Wahi

Coup de blues à venir ?

Alors que Mauricio Pochettino et Chelsea en pincent pour Elye Wahi, Montpellier ne relâche pas la pression pour autant. Désireux de garder son joueur – ou d’empocher un plus gros chèque – le club pailladin aurait refusé une première offre venue de Londres. Selon les informations de L’Équipe, celle-ci est estimée à 27,5 millions d’euros, sans bonus, ce qui ne convient pas aux dirigeants montpelliérains.

Ces derniers sont toutefois encore ouverts à la discussion. « Le montant proposé n’était pas à la hauteur de nos attentes », avait déclaré Laurent Nicollin ce mercredi dans des propos rapportés par Midi Libre. D’après L’Équipe, l’Atlético de Madrid et l’Eintracht Francfort souhaitent aussi attirer le Bleuet. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, Elye Wahi, lui, veut rejoindre Chelsea le plus rapidement possible.

À eux de mettre plus d’argent sur la table.

