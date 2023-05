Elye Wahi, héros oublié

À la 55e minute de cet Olympique lyonnais-Montpellier Hérault Sport Club, la messe semblait dite. Elye Wahi venait de se jouer d’Anthony Lopes, puis de glisser le ballon dans le but vide, avant de prendre quelques instants pour se rendre compte de sa performance : un quadruplé, rien que ça, pour donner une large avance (1-4) aux Héraultais. 45 minutes plus tard, le festival du natif de Courcouronnes est pratiquement passé aux oubliettes, la faute au quadruplé, également, d’Alexandre Lacazette et à la remontada complètement folle (5-4) d’un OL décidément plein de surprises, au grand dam de Wahi. « C’est vrai que je suis très déçu, comme toute l’équipe, avouait-il, dépité, après la rencontre. On n’a pas su gérer le match comme on devait le faire. On ne peut qu’être déçus de notre match aujourd’hui. Je pense qu’à 4-1, on devait fermer derrière et ne plus prendre de buts, mais c’est le football. Là, on va se pencher sur le prochain match, vite oublier celui-ci et retourner au travail parce qu’on en a besoin. La semaine prochaine, on pensera encore à ce match. Mais il faudra penser à autre chose, parce qu’on ne peut pas rester sur cette défaite. » Difficile, pourtant, de passer aussi vite à la suite lorsque l’on marque à ce point l’histoire de son club, et même de la Ligue 1.

4 – Elie Wahi est devenu le tout premier joueur de Montpellier à inscrire 4 buts lors d’une rencontre de Ligue 1. Il a inscrit 17 buts cette saison, seul Olivier Giroud (21 en 2011/12) a fait mieux lors d’un même exercice dans l’élite avec le MHSC. Show. pic.twitter.com/J01dT2vT5D — OptaJean (@OptaJean) May 7, 2023

Une place parmi les plus grands

Deux quadruplés dans le même match de Ligue 1 ? Un exploit fou qui n’était plus arrivé depuis 1974 et un match spectaculaire remporté par Reims contre Monaco (8-4) lors duquel le quadruplé de Delio Onnis était resté dans l’ombre du quintuplé de Carlos Bianchi. Expérience similaire pour Wahi, qui rappelle néanmoins qu’à tout juste vingt ans, il fait partie des plus gros potentiels de la Ligue 1. Avec dix-sept réalisations au compteur cette saison (agrémentées de cinq passes décisives), il est le grand artisan d’un Montpellier stabilisé dans le ventre mou de Ligue 1 après un début de saison délicat, et le premier joueur du championnat à planter quatre fois dans la même rencontre depuis un certain Kylian Mbappé – déjà contre Lyon – en octobre 2018. Le Parisien, qui n’avait alors pas encore vingt ans, avait toutefois eu besoin de deux minutes de temps de jeu en moins pour saccager les Gones (treize minutes, contre quinze pour Wahi).

Qu’importe s’il n’établit pas des records de précocité, Wahi, passé pro il y a tout juste deux ans, affole les compteurs. Il est devenu ce dimanche, à 20 ans et 125 jours, le quatrième plus jeune joueur de l’histoire du championnat de France à atteindre la barre des 30 buts. Des statistiques qui donnent le tournis, y compris à son coach, Michel Der Zakarian. « Nous avions trop de retard partout défensivement. C’est dommage parce qu’Elye met quatre buts, a-t-il lâché, peiné, après la rencontre. C’est extraordinaire pour un gamin de 20 ans, à Lyon. Je lui avais dit avant le match qu’il avait marqué ici (en février 2021 lors d’une victoire 1-2, NDLR). Ce n’est pas donné à tout le monde. » Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le MHSC et valorisé à environ 25 millions d’euros, Wahi pourrait bien rapidement monter en grade et, pourquoi pas, rejoindre une écurie aux ambitions européennes dès cet été. Sa démonstration de ce dimanche prouve en tout cas que l’international Espoirs français (trois sélections, un but) est déjà prêt pour la prochaine étape.

