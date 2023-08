Doku signe à City (et fait déborder les caisses du Stade rennais)

Ou comment passer d’un Pep à un autre.

Le Stade rennais et Manchester City ont bouclé pour de bon le transfert de Jérémy Doku. Le joueur belge a passé sa visite médicale et s’est officiellement engagé pour cinq ans avec le champion d’Europe, où il portera le numéro 11. Doku quitte le Stade rennais par la grande porte, en tant que plus grosse vente de l’histoire du club. Selon Sky Sports, les Bretons vont récupérer aux alentours de 65 millions d’euros. Bruno Genesio avait quasiment acté son départ après le match nul (1-1) de son équipe ce dimanche à Lens.

L’ailier belge était arrivé en octobre 2020 en provenance d’Anderlecht pour 26 millions d’euros. Il aura joué 92 matchs, marqué 12 buts et offert 10 passes décisives au sein du club breton. Ses performances lui avaient permis de participer à sa première Coupe du monde au Qatar l’hiver dernier. Selon Ouest-France, les dirigeants rennais réfléchissent toujours à un potentiel remplaçant offensif au joueur belge, même si la présence de Ludovic Blas doit déjà compenser cette perte.

SUUUUUUUU Doku.

