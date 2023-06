Mercato : L'avenir de Loïc Badé est scellé

De la galette-saucisse au cocido andaluz.

Loïc Badé s’engage définitivement avec le Séville FC, qui a décidé de lever l’option d’achat (de douze millions d’euros) concernant le défenseur, désormais sous contrat jusqu’en 2027. « Nous avons fait une très bonne saison, et je me sens très bien dans le club et dans la ville. Ça a été facile, car toutes les négociations étaient prêtes avant que je ne vienne ici. J’avais juste besoin que Monchi dise oui et il a dit oui », se réjouit l’ancien Lensois sur le site de l’équipe sévillane.

À l’issue de cette saison 2022/2023 où il a pris part à 27 matchs en Espagne toutes compétitions confondues, le FC Séville a décidé de lever l’option d’achat concernant le défenseur de 23 ans Loïc Badé, récent vainqueur de l’Europa League. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite le… pic.twitter.com/PWz2F1MIwD — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 9, 2023

« Quand je suis arrivé, mon objectif était d’essayer de jouer 15 matchs. J’en ai joué 27, et pour moi, c’est parfait », continue-t-il. Après une saison poussive et gâchée par les blessures en 2021-2022 au SRFC (qu’il quitte sans s’être jamais imposé), le Français aura connu un exercice suivant riche en émotions : prêté d’abord à Nottingham durant les six premiers mois pour zéro minute de jeu, il a ensuite débarqué en janvier chez les Blanquirrojos, avec qui il a renoué avec les terrains, retrouvé son football et même soulevé la 7e Ligue Europa de l’histoire du club, face à l’AS Roma, (1-1, 4-1 aux tirs au but), le 1er juin.

Le nouveau Jules Badé.

Hamari Traoré quitte Rennes