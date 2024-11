Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC2M vs FC Pays Savignéen

Chargé par son ancien entraîneur, Michel Der Zakarian, dans le dernier numéro de So Foot, Wahbi Khazri a pu compter sur un très bel hommage d’un joueur du FC Pays Savignéen, ce week-end. Sur une pelouse à priori tondue par une machine un peu fatiguée, le numéro 7 a vu le gardien trop avancé et envoie une frappe en cloche de sa propre moitié de terrain. C’est au fond, superbe.

2/ US Port Sainte Marie vs FC Roquefortais

Dans le même genre, mais pied gauche, le coup franc direct du milieu de terrain. Cette fois, le ballon est déjà dans le camp adverse mais quand même à plus de 40 mètres. Résultat, un cachou qui lobe le gardien et termine sa course dans les buts. Avec le numéro 8 de Juninho dans le dos, c’est oui.

3/ FC Fontcouverte vs Asnières la Giraud

Le terrain est champêtre, la pelouse un peu haute, la main courante bordée d’arbres pas en super santé et le tireur de corner génial. De la droite vers la gauche, le frappeur d’Asnières la Giraud a repéré une brèche entre le gardien et son premier poteau. Volontaire ou pas ? Difficile à savoir, toujours est-il que la frappe extérieur du pied droit termine sa course dans le petit filet opposé.

4/ US Gunsbach vs Baldenheim

À Gunsbach, pas de doute, l’hiver est déjà bien présent, en témoigne l’état d’une pelouse déjà gelée. Et, au bon souvenir de Dimitri Liénard et de son coup franc énorme face à Lyon en 2017/2018, on aime y envoyer de superbes frappes en lucarne. Cette fois, c’est le numéro 7 local qui s’y colle après une course d’élan douteuse. La toile d’araignée installée dans la lucarne droite n’est plus.

5/ OMA Cambrai vs CAS Escaudoeuvres

Sur le côté droit, dos au but, le numéro 14 de l’OMA Cambrai conserve bien avant de trouver un joueur à l’intérieur d’un bel extérieur du pied. La suite, une frappe bien brossée qui laisse impuissant le petit gardien visiteur. Une sorte de Jérémie Janot des temps modernes.

