Un joueur de football amateur condamné pour avoir violenté un arbitre lors d’un match

Le foot n’est qu’un jeu. Comme les mikados, les petits chevaux et le tarot.

Le tribunal d’Argentan a prononcé un stage de citoyenneté et 400 euros de préjudice moral à la victime, informe Ouest-France, à un auteur de violences envers un arbitre mineur du district de l’Orne, en Normandie. En mai 2023, la rencontre au sommet entre les U18 de Gacé et ceux de Briouze avait dérapé, raconte le quotidien. Un joueur de Briouze avait dégainé son majeur en direction des supporters de l’équipe locale, avait écopé d’un carton rouge, puis s’était jeté sur l’officiel. Il avait tenté de l’étrangler, et un deuxième joueur s’était jeté sur lui avant qu’il ne parte dans les vestiaires. « On a quand même voulu aller jusqu’au bout de la procédure pour montrer que cette action n’est pas à refaire », a déclaré la mère de l’arbitre au tribunal.

Actu.fr avait annoncé plus tôt que les deux joueurs ont été interdits de terrain pendant 14 ans.

C’est une fin de carrière.

Oui, le mal-être de Kylian Mbappé doit être pris au sérieux