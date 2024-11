Mehdi Benatia complimente Roberto De Zerbi

Clermont, Marseille, Tours, il a le même début de carrière que Saîf-Eddine Khaoui.

Mehdi Benatia a fait un petit passage à RMC pendant la trêve internationale. Il est revenu sur la mauvaise passe de l’OM de Roberto De Zerbi, qui a rouspété sur ses joueurs après la défaite face à Auxerre vendredi dernier (1-3). Et Christophe Pélissier appréciera : « Il n’y a pas besoin de se cacher, c’est inacceptable. On parle de projet, de patience, mais avec tout le respect que j’ai pour Auxerre, quand tu es l’OM, tu ne peux pas te permettre de montrer un visage comme ça », a répondu l’homme fort de l’OM.

Roberto De Zerbi est la « première grosse pierre du projet » marseillais

Celui qui est conseiller du président de l’OM Pablo Longoria à l’âge de Karim Benzema et Nicolas Pallois a poursuivi sur l’entraîneur marseillais : « Il faut connaître le coach. Avant de partir sur un coach comme De Zerbi, on savait très bien le personnage, l’homme, qui vit du football. C’est sa passion. […] Il a choisi l’OM. Quand tu connais le personnage, tu sais qu’il colle à cette ville. La confiance qu’on a en lui, je n’ai même pas besoin d’en parler. […] Roberto est excessif, compulsif, sanguin. Pour nous, il n’y a pas de discussion : c’est l’homme de la situation. C’est un mec en or. Il vit pour le foot. […] Il est la première grosse pierre du projet », a-t-il insisté, avant de clamer que la Ligue des champions et un « bon parcours en Coupe » étaient les objectifs du club cette saison.

Il ne va pas dire qu’il vise la Ligue Conférence.

