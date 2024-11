Pronostic Rennes Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

La crise de Rennes profite à Toulouse ?

Le Stade rennais fait partie des budgets les plus conséquents de la Ligue 1 mais n’arrive pas à s’installer durablement parmi les meilleures formations françaises. Capable de réaliser une bonne saison, le club breton peine par la suite. Arrivé l’an passé pour remplacer Bruno Genesio, Julien Stéphan n’a pas survécu au départ catastrophique de son équipe. Limogé, il devrait selon toute vraisemblance être remplacé par Jorge Sampaoli, mais ce dernier ne sera pas a priori sur le banc ce dimanche. Depuis l’entame de saison, Rennes s’est seulement imposé à 3 reprises face à Lyon, puis contre les deux derniers Montpellier et Le Havre. Avec 11 points au compteur, les Rouge et Noir sont en danger car ils ne possèdent qu’un point de plus que le premier relégable. Le week-end dernier, les Rennais ont touché le fond en étant surclassé par un promu, Auxerre (4-0). Cet été, pour repartir sur de nouvelles bases, les dirigeants avaient décidé de changer une grande partie de l’effectif. Pour la venue de Toulouse, les dirigeants bretons comptent sur le fameux choc psychologique. Gouiri, Kalimuendo, Jota, Kamara ou Blas sont décevants et doivent se reprendre rapidement.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Cet été, le TFC a aussi beaucoup changé son effectif, et perdu plusieurs joueurs importants, ce qui peut expliquer l’entame laborieuse des Hauts-Garonnais. Mais depuis quelques semaines, la formation toulousaine semble progresser comme le montrent les résultats. En effet, Toulouse a d’abord signé un nul contre Angers (1-1), qui va mieux, avant de remporter deux rencontres importantes face à Montpellier (0-3) et surtout contre Reims (1-0) le week-end dernier, grâce à Aboukhlal. Ces 3 points ont permis au TFC de remonter en 12e position avec 2 points de plus que le 1er relégable et 1 de plus que Rennes. Ce dimanche, les Hauts-Garonnais veulent s’appuyer sur leur réussite actuelle pour ramener au moins un point de Bretagne. Arrivé cet été pour remplacer Dallinga, Joshua King commence à s’adapter au sein de son nouveau club. En crise, Rennes pourrait subir une nouvelle déconvenue à domicile face à Toulouse.

► Le pari « Victoire Toulouse ou match nul » est coté à 1,61 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 161€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,38 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 338€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Rennes – Toulouse

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Rennes – Toulouse sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez Winamax simplement en vous inscrivant ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rennes – Toulouse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rennes Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Ligue 1 fait une belle place aux joueurs de moins de 20 ans, mais moins que la Premier League