L'OL bientôt devant la DNCG

Il ne faudra pas oublier de mettre le réveil.

L’Olympique lyonnais a rendez-vous ce vendredi avec la DNCG. Le gendarme financier du foot français a mis la main sur les comptes du club rhodanien a publié la semaine dernière ses comptes, et ils sont toujours dans le rouge. Le gendarme financier du foot français s’apprête donc à auditionner John Textor. Le patron du groupe Eagle devra lui apporter des garanties, informe L’Équipe, d’une somme comprise entre 100 et 200 millions d’euros.

Vers des départs cet hiver ?

Dans le détail de ses comptes, publiés en ligne, le groupe annonce des apports de capitaux et de ventes d’actifs à hauteur de « 75 millions d’euros d’ici fin décembre 2024 », puis d’un apport financier et issu de ventes de joueurs pour début 2025. Certains joueurs pourraient être forcés à prendre la porte au mercato d’hiver. L’hiver dernier, l’OL avait dépensé près de 70 millions d’euros, et avait vu sa masse salariale être encadrée.

Des comptes dans le rouge, des Verts battus, et bientôt des bleus dans la descente administrative ?

Matthieu Louis-Jean prend du galon à l’OL