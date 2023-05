Serhou Guirassy ne reviendra pas à Rennes

Serhou carnage.

Le VfB Stuttgart a décidé de lever l’option d’achat concernant Serhou Guirassy. Elle est estimée à neuf millions d’euros d’après Sky Sports et L’Équipe. Arrivé en septembre dernier, en prêt en provenance du Stade rennais, le joueur de 27 ans a marqué 13 buts en 27 matchs, dont 11 en championnat. « Je suis content que toutes les parties aient pu se mettre d’accord. Toute ma concentration est maintenant tournée vers les deux matchs de relégation. Je vais tout donner pour que le VfB continue à jouer en Bundesliga la saison prochaine », se réjouit le Guinéen sur le site du club allemand.

Der #VfB hat von der vertraglich vereinbarten Kaufoption für Serhou #Guirassy Gebrauch gemacht und den bislang vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehenen Angreifer fest verpflichtet. Zur Meldung 🗞➡ https://t.co/S7B93BwHCn | @Guirassy_19 pic.twitter.com/IUKspUc5ii — VfB Stuttgart (@VfB) May 31, 2023

Guirassy avait été acheté par le SRFC à Amiens contre 15 millions, en 2020. L’attaquant a disputé deux saisons chez les Rennais et marqué 25 buts en 81 parties. L’ancien Lavallois et Lillois restera comme le premier buteur rennais en Ligue des champions, contre Krasnodar en 2022. Son club de Stuttgart a terminé 16e cette saison et va disputer un barrage, face à Hambourg pour se maintenir en Bundesliga. Le match aller se déroulera ce jeudi à Stuttgart et le retour sur la pelouse du HSV, le lundi 5 juin.

Le VfB Stuttgart a décidé de lever l’option d’achat de 𝗦𝗲𝗿𝗵𝗼𝘂 𝗚𝘂𝗶𝗿𝗮𝘀𝘀𝘆. L'international guinéen de 27 ans jouera les barrages pour le maintien de son équipe en Bundesliga face à Hambourg demain et lundi. Bonne continuation Serhou ! 👋 pic.twitter.com/ZGxOLebRl9 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 31, 2023

Adieu la légende rennaise.

