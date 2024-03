Serhou Guirassy fait fuiter une partie de liste de la sélection allemande

Moins adroit sur les réseaux que devant le but.

Au milieu de toutes les annonces de listes pour les sélections nationales, la liste de Serhou Guirassy a réussi à faire sensation. Pourtant, l’international guinéen n’est toujours pas sélectionneur mais simplement buteur de Stuttgart, mais en félicitant sur X quatre de ses coéquipiers en club qui devraient être appelés en Nationalmannschaft, il a coupé l’herbe sous le pied à Julian Nagelsmann ce jeudi. « Félicitations à mes gars Deniz, Maxi, Chris et Waldi pour la sélection. Amplement mérité », a écrit l’international guinéen. En effet, selon la presse allemande, Deniz Undaz, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich (le seul déjà capé) et Waldemar Anton devraient figurer dans la liste de l’ex-entraîneur du Bayern Munich.

Ces sélections sont le signe que la saison de Stuttgart est une franche réussite. Les Souabes sont actuellement troisièmes de Bundesliga, à seulement quatre points du Bayern Munich. La Mannschaft affrontera la France le 23 mars à Lyon et les Pays-Bas trois jours plus tard à Francfort. Ce seront les deux dernières rencontres de préparation, avant l’annonce officielle de la liste des 23 joueurs qui porteront la tunique germanique lors de l’Euro, joué à domicile, en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Congrats to my boys Deniz, Maxi, Chris and Waldi for the national team. Well deserved 🫡💪🏿🫱🏿‍🫲🏼 @VfB @DFB_Team 🇩🇪

— Serhou Guirassy (@Guirassy_19) March 11, 2024