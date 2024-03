Nantes officialise le retour de Kombouaré

Le coachivore du foot français était à court d’idées.

La défaite à domicile face à Strasbourg aura été la goutte de trop pour Waldemar Kita : le président du FC Nantes fait de nouveau appel à Antoine Kombouaré pour une mission maintien qui s’annonce tendue. Les Canaris ont officialisé son arrivée ce mardi, actant par la même occasion le départ de Jocelyn Gourvennec, dont le bilan est peu flatteur : quatre victoires, un nul, dix défaites et surtout une inquiétante 16e place au classement.

Des dix-huit coachs de l’ère Kita, Kombouaré est celui sous lequel se sont écrites les plus belles pages de l’histoire récente nantaise, avec une épopée en Ligue Europa et surtout la Coupe de France 2022. Il dirigera son premier match lors du déplacement des Jaune et Vert à Nice, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, après la trêve internationale.

Le FC Nantes annonce l’arrivée d’𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ au poste d’entraîneur principal de l’effectif professionnel en remplacement de Jocelyn Gourvennec. — FC Nantes (@FCNantes) March 19, 2024

Cette fois, espérons qu’il choisisse mieux ses mots devant les journalistes.

